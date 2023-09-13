台婦多次換枕頭都淺眠　照X光發現頸椎退化？醫師分享選枕頭2重點

優質睡眠是都市人關注的問題，若然睡後肩頸膊痛，甚至精神不足，這或與枕頭有關？有台灣節目早前以睡眠為題，展開一輪解說，指出一些失眠原因，而枕頭選擇和使用不當的話，亦會影響肩頸，有女生更多次更換枕頭，都無法解決睡眠差的困擾，經檢查後發現頸椎退化？



擁有好睡眠非常重要，整天工作下來都會精神飽滿，有更好的表現。而枕頭便是優質睡眠中，不可或缺的因素，由於負責承托肩背和頸椎，加上長時間躺在上面，如果選錯的話，不僅睡眠質素差，而且或會影響活動能力。台灣節目《醫師好辣》日前分析枕頭的正確睡法，同時分享選擇枕頭時，需注意的重點，大家不妨參考。

台灣節目《醫師好辣》日前分析枕頭的正確睡法，同時分享選擇枕頭時，需注意的重點。(《醫師好辣》截圖)

枕頭最佳高度

脊骨神經醫學專家黃如玉在節目中提到，趴睡可以減少鼻鼾，但易造成肩頸僵硬，故若側睡的話，可以多抱一個娃娃或抱枕，以避免肩膊往內縮，減少形成駝背的習慣。至於睡覺時的枕頭最佳高度，她認為是頭部緊貼枕頭，不能有任何空隙，讓面部水平朝天，而睡的位置，則需躺在凹位上，這樣才能承托頸椎。

脊骨神經醫學專家黃如玉在節目中提到，趴睡可以減少鼻鼾，但易造成肩頸僵硬。(《Breakfast at Tiffany's》劇照)

常換枕頭也無效！因一習慣致頸椎退化？

她舉例，有位60歲的女病人經常淺眠，即使換一堆枕頭，依然一直睡不好，直至看醫生、照X光後，才驚悉頸椎過直，即是退化的先兆，會在睡醒後肩頸僵硬，或需暖敷一會才能活動。再者，她亦補充，女病人會將頭部睡在枕頭凸出的位置，當位置沒睡好，問題自然繼續出現。

常換枕頭也無效！因一習慣致頸椎退化？(《奇怪的搭檔》劇照)

選擇枕頭需注意2重點

為讓枕頭更能承托頸椎，她建議將毛巾捲成圓桶形，墊在頸椎下方，以減少頸椎因地心吸力而變直。此外，她亦指出，選擇枕頭時，需注意枕頭體形要夠大，而且質感要有彈性，如乳膠和彈性棉等，即使睡覺時左右翻側，也能讓頭部舒適地放在枕頭上，頸椎得到承托。在場來賓亦分享，自己會使用旅遊用的頸枕，然後躺在軟綿的枕頭上，也能達到同樣的頸椎支撐效果。