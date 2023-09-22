8種吃下肚的防曬食物：蕃茄抵抗紫外線　1物抗氧化防曬黑、皮膚癌

隨著夏日炎炎，保護肌膚免受紫外線傷害變得尤為重要。除了使用防曬產品外，選擇對的飲食也能幫助我們防止肌膚過度曝曬。



以下是2023年度防曬飲食菜單推薦，讓你在夏日裡營養滿分，保護肌膚。

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1. 蕃茄

蕃茄含有豐富的抗氧化劑——茄紅素，能夠有效抵抗紫外線，減少曬傷的風險。可以將蕃茄加入沙律、燉菜或製作果汁，讓你在夏季享受美味的同時呵護肌膚。

2. 綠茶

綠茶中的抗氧化劑和多酚能夠有效防護紫外線對皮膚的傷害，並且有助於預防皮膚癌。每天喝上幾杯綠茶，不僅能夠降溫消暑，還能為你的肌膚提供全面的保護。

3. 三文魚

富含歐米茄-3脂肪酸的三文魚，可以幫助減少陽光引起的炎症。為你的夏日菜單中增添新鮮三文魚，讓肌膚免受紫外線傷害。

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4. 西瓜

西瓜含有豐富的維生素 C 和抗氧化劑，能有效保護肌膚免受紫外線傷害。在炎炎夏日，一片清涼的西瓜不僅消暑解渴，還能讓你的肌膚更健康。

5. 紅橙類水果

橙子、西柚等紅橙類水果富含維生素 C 和抗氧化劑，能有效抵抗紫外線傷害。在夏季享用這些美味的水果，既能滿足口腹之慾，又能保護肌膚。

6. 堅果類

堅果類如杏仁、核桃、巴西果等富含維生素 E 和健康的脂肪，可以幫助肌膚抵禦紫外線傷害。在夏日裡，適量食用堅果，不僅能補充營養，還能為你的肌膚提供保護。

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7. 紫蘇籽

紫蘇籽含有豐富的 omega-3 脂肪酸，有助於減少紫外線引起的皮膚炎症。此外，紫蘇籽還具有抗氧化作用，可以幫助預防皮膚老化。將紫蘇籽加入沙拉、麥片或果汁，讓你的夏日飲食更健康。

8. 黃豆

黃豆含有豐富的異黄酮，具有抗氧化和抗炎作用，有助於保護肌膚免受紫外線傷害。在夏季，可以選擇食用黃豆製品，如豆腐、豆漿等，以達到防曬的效果。

在炎熱的夏日，選擇對的飲食對肌膚的保護至關重要。這份 2023 年度防曬飲食菜單推薦幫助你在夏日裡營養滿分，全面保護肌膚。請記住，除了選擇適當的食物，還要適當運動、保持良好的作息和保持心情愉快！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】