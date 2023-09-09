眼底生粒粒？簡單4步速效KO毛囊角化問題　擺脫老廢角質回復光滑

明明臉沒有太多瑕疵，但眼周下卻有一粒一粒凸起的皮膚，摸起來沒感覺卻摳也摳不掉？上妝的時候驚覺臉上的顆粒感怎麼這麼重！



原來是毛囊角化（毛周角化）在作祟，毛周角化形成的原因不外乎就是遺傳基因、老廢角質的堆積、缺乏維A酸跟皮膚缺水，如何減輕毛周角化問題就一定要看看以下這些方法啦~

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打開毛孔

第一步我們先用熱毛巾在臉部熱敷個幾分鐘，讓臉部的毛孔被打開，待會的保養品才能更好的被吸收。

疏通毛囊

先用水楊酸棉片輕輕擦拭眼周的皮膚，確認皮膚沒有因為水楊酸的刺激而產生不良反應後，將棉片反面濕敷，建議要用循序漸進的方式，第一次先濕敷一分鐘看看皮膚有沒有不適，如果沒問題後就能慢慢增加到五分鐘囉！如果沒有水楊酸棉片的話，也可以直接在化妝棉滴上水楊酸精華，效果也是一樣的喔！

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清潔

濕敷的步驟做完後可以對著鏡子看看有沒有髒東西浮出皮膚，有的話我們就可以拿牙線輕輕的從表面刮乾淨，是不是之前都不知道牙線還有這個功用啊~

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保養

最後就是正常的做日常保養啦！但記住我們的保養品質地可以選擇輕薄一點的，以免太過營養導致皮膚吸收不完全，堆積殘留在皮膚上喔！再準備一隻維生素B5的修復霜，擠兩粒跟黃豆粒差不多的大小塗抹在毛周角化上。

雖然毛周角化是無法根除的問題，但只要堅持一周進行兩到三次這套保養動作，改善毛周角化絕對不是夢！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】