婦人食西瓜後飲1東西即出事！中醫警告6類人不宜多吃恐引腸胃疾病

炎炎夏日當然要食一些冰涼的食物消暑，但一不留神恐怕病從口入。日前，有一名內地婦人吃西瓜後，隨即出現全身無力、手部麻痺、腹瀉等症狀。事後經送醫檢查後證實，原來婦人多吃了一種食物，而出現全身癱軟的情況。若想了解其中的成因，並避免這些罹病風險，就繼續看下去。



內地婦食西瓜後多飲1東西即出事！出現全身癱軟情況

據內地媒體報導，一名婦人進食西瓜消暑，當晚一家人吃了一半後，將剩下的西瓜放進冰箱保存。隔日中午，婦人拿出剩下的西瓜再度享用，並喝了半杯冰凍咖啡。到了晚上，她突然感到全身無力，並出現腹瀉、癱軟以及半邊手部發麻等症狀，家人感到震驚，隨即將婦人送往醫院進行緊急檢查。

西瓜禁忌｜內地婦食西瓜後多飲1東西即出事！出現全身癱軟情況（《春嬌與志明》劇照）

經過初步檢查，醫生診斷她患有急性腸胃炎和低血鉀症，指出她因進吃了冰西瓜，並喝了咖啡導致肚瀉，從而流失了鉀質。此外，醫生提醒，西瓜隔夜食用容易滋生細菌，建議不要切開後留存。雖然用保鮮紙包好是一個好方法，但不建議隔夜食用。

西瓜禁忌｜內地婦食西瓜後多飲1東西即出事！出現全身癱軟情況（《金秘書為何那樣》劇照）

另外，醫生還指出，婦人將西瓜從冰箱取出後，在室溫下放置了一段時間，同樣是細菌滋生的主因之一。報導引起了不少網民的關注，有網民提議，當身體缺乏鉀質而四肢無力時，應該慢慢坐下或躺下，以防止摔倒。在休息時，建議尋求幫助並盡快入院治療。此外，除了西瓜外，香蕉、葡萄、菠菜、牛油果和豆類等食品也可以補充鉀質，但切記食用時別吃冰或辣。

西瓜禁忌｜內地婦食西瓜後多飲1東西即出事！出現全身癱軟情況《金秘書為何那樣》劇照）

西瓜6大禁忌 多吃易加重腸胃負擔

在中醫角度上，西瓜被認為具有寒涼性質，不宜多吃，容易加重腸胃負擔，引發各種腸胃疾病。以下是一些西瓜的常見禁忌事項：

西瓜禁忌｜1. 免疫力及抵抗力差人群

西瓜性寒，進吃過多西瓜容易導致免疫力下降，本身免疫力差的人更容易引起感冒。

西瓜禁忌｜2. 脾胃虛弱、體質虛寒的人群

過度食用寒涼的西瓜，容易刺激腸胃蠕動，加重腸胃負擔，誘發腹瀉、嘔吐等腸胃不適之症。

西瓜禁忌｜3. 高血糖、糖尿病患者

西瓜含糖量較高，一次性吃過量的西瓜，容易令血糖急升。這類人羣不論在什麼時候都不宜過量食用西瓜。

西瓜禁忌｜西瓜6大禁忌 多吃易加重腸胃負擔 (getty image)

西瓜禁忌｜4. 慢性腎病患者

西瓜水分較多，食用過量的西瓜會導致體內溼氣過重，加重心臟和腎臟負擔，誘發腎病。

西瓜禁忌｜5. 尿量過多

西瓜具有利尿作用，對於本來就存在尿量過多的人來說，可能會加重尿頻和脫水的情況。

西瓜禁忌｜6. 生痱滋人士

西瓜屬於寒涼性質的食物，生痱滋（體內火熱）的人士不太宜進食西瓜。生痱滋是一種體內火熱引起的痱子（汗疹）或其他相關症狀，而西瓜的寒涼性質可能進一步降低身體的溫度，加重陰寒症狀。