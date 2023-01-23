嘴唇乾｜嘴唇乾裂脫皮搽潤唇膏都無用？醫生教4招防唇炎惡性循環

35歲的曹小姐因為反覆嘴唇乾裂脫皮，即使有擦潤唇膏，症狀仍沒有明顯改善，反而愈來愈嚴重。



到皮膚科求診，才知道原來不是因為保濕不足造成乾燥，而是得了「唇炎」！醫師提醒，唇炎慢性化的最大原因就是「口水」。

4件事避免唇炎進入惡性循環（按圖👇👇👇）

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什麼是唇炎？

台灣皮膚科醫師黃幼鳴說明，唇炎是嘴唇（特別指紅唇處）發生急性或慢性發炎的情況。「急性唇炎」常會有嘴唇發紅、糜爛，伴隨刺痛感；而「慢性唇炎」則是以嘴唇乾燥、龜裂、脫皮作為表現。

為什麼會有唇炎？

黃幼鳴進一步說，引發唇炎的可能原因，包括物理摩擦、過敏、紫外線、感染、藥物、繼發於系統性疾病等。一般單純性唇炎通常肇因於乾冷氣候，嘴唇會以乾裂脫皮為表現，一旦嘴唇的屏障功能受損，嘴唇就更容易乾燥，讓人下意識透過抿舔嘴唇來紓緩，後果就是引起刺激性接觸性皮膚炎。

另外，若嘴唇因接觸到過敏原，引發延遲性過敏反應，則是過敏性接觸性皮膚炎；常見的過敏存在於口紅、漱口水、牙膏，甚至食物中。而口角炎即口角處產生發炎症狀的一種唇炎，可能發生於單側，但多發生於雙側；常見的原因是因為口水積在嘴角，導致念珠菌或金黃色葡萄球菌感染。

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為什麼嘴唇總是乾裂脫皮好不了？

黃幼鳴提到，不管是哪種原因引起嘴唇發炎，發炎後唇部皮膚無法留住水分，唇部乾燥的結果，會讓人容易下意識舔抿嘴唇，最後都會演變成因「口水」刺激引起刺激性接觸性皮膚炎。所以簡單來說，唇炎慢性化且容易復發的最大原因，就是「口水」。

唇炎如何治療？

黃幼鳴提醒，很多人以為嘴唇脫皮乾裂只是保濕不足，但其實這是嘴唇在慢性發炎的警訊，應該儘速找皮膚科醫師診斷治療。如果是感染引起，應該治療感染症狀；如果是過敏原引起，則要避免再接觸過敏原，例如對口紅過敏，可以進行「貼膚測試」來進一步判斷是對其中哪個成分過敏。

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留意4件事 避免唇炎進入惡性循環

1. 不可撕皮、去角質

黃幼鳴表示，唇部乾燥脫皮不是角質太厚的問題，嘴唇是臉部角質相對較薄的區域，而且沒有皮脂腺分泌，十分脆弱，千萬不要亂用去角質藥物，或是用手剝除死皮，以免引起更嚴重的發炎，造成唇部更暗沉乾燥。

2. 避免接觸刺激性物質

唇炎患者應避免吃過燙、辛辣刺激、香料味太重的食物；有的人甚至是因為牙膏中的氟或薄荷引起嘴唇刺激，建議改用不添加薄荷的無氟牙膏。

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3. 注意潤唇膏使用方法和時機

黃幼鳴說，使用潤唇膏的目的，在於避免嘴唇受到「口水」刺激，口水24小時都會分泌，因此應該隨時補充護唇產品。他提醒，潤唇膏不是擦愈厚愈好，適量薄擦，且不要漏掉嘴角唇周。早上刷牙洗臉及晚上洗完澡後是最容易造成乾燥的時機，不要忘記擦抹潤唇膏；進食適當清潔後，也要記得補擦，才能維持滋潤及鎖水功能。

4. 謹慎選擇潤唇膏

有的人擦潤唇膏，可能會發炎過敏，要注意可能是其中添加的香料、色素或防腐劑造成的影響。黃幼鳴表示，挑選產品時盡量避免含明顯色素、香氣過重，或添加易過敏的羊毛脂、易刺激的薄荷成分；挑選成分單純的礦物油如「凡士林油膏」，是比較安全的選擇。

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