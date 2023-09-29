Blackpink化妝師公開巡演彩妝好物　持妝必買:定妝噴霧/粉底/眼影

Blackpink世界巡迴演唱會《BORN PINK world tour》已經圓滿結束，Jennie、Lisa、Rosé及Jisoo每個造型及裝扮都極為「吸睛」，盡顯幕後化妝師及造型師等工作人員的心機。Blackpink御用化妝師Maeng近日拍片分享BP巡迴演唱會好物推介，當中包括噴霧、面霜、粉底液等，容易入手又易用，相信愛美的你都會被「種草」！



韓國美容院院長兼化妝師Maeng一直深受各大明星歡迎，除了Blackpink外，她亦是李惠利、孫娜恩等藝人的化妝師。Rosé亦曾表示「沒有她，我們就不工作」，可見其舉足輕重的地位。最近，Maeng拍片分享頂級女團Blackpink在巡迴演唱會中所用的好物，由開架品牌至貴婦級別都有，大家不妨入手。

Blackpink在演唱會上又唱又跳都沒有溶妝，御用化妝師Maeng公開持妝秘密。(圖片來源:lalalalisa_m@instagram)

11大巡演好物分享

1) Aestura 365舒緩呵護保濕噴霧

Maeng表示經歷10個月巡迴演唱會之後，這瓶保濕噴霧已接近「空瓶」狀態。她大讚這款噴霧噴頭設計能精準地噴灑在肌膚上，加上容易吸收，能夠讓皮膚保持水潤光澤。

2) D'Alba All day 定妝噴霧

為肌膚補充水分和營養之餘，更可以保濕定妝，令後續妝感更貼服，做到無痕定妝。

3) Bobbi Brown妝前橘子霜

Maeng表示自己成為化妝師20年都一直在用這款面霜，因為能夠替代妝前乳，質感輕身又能做到深層保濕效果，能控制皮膚水油平衡，用後妝感更貼服持久，橘子香味亦十分清新。因此，大受清潭洞明星化妝師青睞，需要長時間帶妝示人的人士必備！

4) Sisley植物水感透氣粉底液

韓國非常流行透亮輕柔的底妝，而這款粉底液輕薄又水潤，上妝後能令肌膚充滿健康自然光澤。輕輕塗上一層，就能夠打造嬰兒般嫩滑肌膚。

5) Wakemake純素水漾絲絨粉底液

油性皮膚使用輕薄型粉底液的話，妝感持久力會大大降低，容易油光滿面導致浮粉。這款粉底液遮瑕度高又貼膚，十分適合油皮女生使用。

6) Courcelles高光粉底液

喜歡奶油肌的話，可以將這款粉底液和你本身正使用的粉底液以1:1或1:2的比例混合使用，就能打造像嬰兒般的白皙奶油肌。

7) Clé de Peau Beauté 光紗柔霧蜜粉

Maeng笑言「除了貴，沒有缺點」，所以她在使用時十分珍惜。這款蜜粉粉質細膩，可減退油光，長久持妝打造華麗霧面妝感。即使在大汗淋漓的時候，只要輕輕塗一層，就能回復乾爽妝感。Maeng 建議在定妝時，不要直接用粉撲取粉再壓在面上，這樣容易造成定妝不均。大家可使用一大一小的粉撲，先用小粉撲少量取粉，再在大粉撲上揉搓均勻後才定妝。

8) M.A.C單色眼影自組盤

粉質細緻，顯色度高，容易上手，一盒能做齊鼻影、眉妝、眼部打底、加深眼尾、點亮眼頭的萬能眼影盤。大家可自選4款常用顏色的眼影組合個人化眼影盤，推介色號：Wedge、Cork、Coquette及Concreats。

9) 植村秀武士刀眉筆

筆尖纖細，能夠畫出更優勢的眉毛，打造自然毛流感。基本上一支深棕色加一枝灰棕色眉筆，就能解決深淺髮色問題。如果油皮人士擔心難上妝，可先在紙巾上畫幾下，就能抹去多餘油脂。

10) Urban Decay Space cowboy眼影

在完成霧面雅致眼妝後，可以用少許珠光眼影作點綴，就能打造立體閃亮眼妝。

11) RMK珠光單色眼影

帶有白色珠光閃粉眼影，能提亮皮膚，可用在眼頭、眼窩、臥蠶位置，適合用於任何類型的眼妝。

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