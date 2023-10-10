五官測試｜找出適合你的妝容和穿搭風格　顏值瞬間登頂美出新高！

「世界上沒有醜女人，只有懶女人」這句話是千真萬確的，因此現在有不少女孩都在為變美努力著。



然而，有許多女孩因為偏愛某位明星的風格，而執著於效仿她們的妝容和穿搭，將不適合自己的風格硬是往自己身上套，不僅無法變美還會將自己天生的美貌淹沒了。

今天，小編就教教大家如何從自己的五官找出適合自己的風格，讓自己迅速變美吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在人的五官中，眼睛、鼻子和嘴巴是決定風格的重要因素，而另一個關鍵則是臉部線條的流暢性。今天，我們就從這四個因素中測一測適合的風格，大家趕緊來測試一下吧！

A. 眼睛：（1）眉毛向上、（2）眉毛朝下

B. 鼻子：（1）鼻子山根挺拔、（2）鼻子山根低

C. 嘴巴：（1）面部放鬆時，嘴角處於直線或向上揚、（2）面部放鬆時，嘴角朝下

D. 臉部線條：（1）顴骨突出、（2）顴骨線條柔和

大家做好測試了嗎？現在我們就來看一看你的五官搭配適合哪一種風格吧！

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1. 甜美溫柔風格

如果你測到的結果是1112，1111或2111，那你比較適合甜美溫柔的風格，妝容和穿搭可以偏向可愛、有活力的風格。這類風格的女孩不僅有領家妹妹的親切感，還能給人一種初戀甜甜的感覺，適合參考的明星包括毛曉彤和趙露思。

2. 極簡鹽系風格

如果你測出的結果是1222，2212，2112或1121，那你比較偏向鹽系風格。這類風格的女孩氣質比較清淡，不需要太濃豔的妝容，而穿搭也可以偏向樸素，雖然咋看之下顏值並不驚豔，卻能給人一種清淡舒服的感覺，讓人越看越漂亮。大家可以參考一下劉詩詩和倪妮等鹽系風格的明星。

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3. 高冷氣質風格

如果你測出的是1122，2121，2122，2221，2222或2211，那你應該非常有氣質，適合走高冷的風格。和鹽系風格不一樣的是，高冷風格的女孩不笑的時候給人更多距離感，但本身的氣質卻能讓人感受到冷冷的美感。演員萬茜和周也都是高冷女孩可以參考的對象。

4. 濃妝性感風格

如果你測出的結果是1211，1212或1221，那你非常適合走濃妝性感的御姐路線。這類風格的女孩第一眼看就是絕世大美女，而最佳例子就是迪麗熱巴。雖然這類女孩化淡妝也好看，但卻沒有濃妝來得驚豔，如果想要讓顏值加分可以選擇比較濃的妝容哦！

大家測出了適合自己的風格了嗎？當然，這個測試只是一種快速讓你找到風格的方式，讓你在變美的路上少繞些彎路。大家不妨朝著你適合的風格嘗試一下不一樣的穿搭和妝容，為自己尋找最合適得風格吧！別再讓不適合你的風格遮掩你的傾城姿色啦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】