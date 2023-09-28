1分鐘盤髮示範｜3款零技巧包頭打造隨性清涼造型 手殘女也能學懂
撰文：ETtoday
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雖然已經要過中秋，但香港天氣依舊炎熱，氣溫持續維持在一定高度，以下就盤點三款必學的包頭綁法，輕鬆展現出隨意休閒的氛圍。
3款夏日必學包頭綁法，1分鐘搞掂手殘女也能學懂！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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【髮叉包頭】
1. 將所有的長髮先用橡皮筋綁出一個馬尾。
2. 然後把橡皮筋前面的髮絲從中分開，把頭髮往裡面穿出一個丸子的形狀。
3. 持續往上拉出髮絲，然後順時針或逆時針轉一圈。
4. 最後用髮叉或是小黑夾固定上方的髮絲即可。
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【鯊魚夾花包頭】
1. 先將頭髮全都抓起用手抓出馬尾的份量。
2. 接著用鯊魚夾打開放在腦後，拿髮絲從下往上穿過，然後繞一圈。
3. 然後將鯊魚夾原本超外面的地方向頭皮方向、裡面轉好抓住夾住髮絲。
4. 把頭髮最後的末端往上彎折，可以把夾子打開之後夾住。
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【橡筋低包頭】
1. 首先先將頭髮上下以2：1的比例，綁出兩個馬尾造型。
2. 然後接著把上半部的頭髮都拉蓬鬆，製造出輕盈的隨性感。
3. 接著把上下兩部分的頭髮編出三股辮。
4. 最後將頭髮繞圈、使用小黑夾固定即可。
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