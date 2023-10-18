減肥不等於捱餓節食！外賣一族/加班工作福音 營養師分享宵夜秘訣

【減肥/減肥方法】減肥這一個詞彙，絕對是每個女生掛在口邊、念在心頭上的重要大事，不論是打算減肥的、正在減肥路途上又或者準備結束減肥的女生，為了達到最佳的減肥效果，都離不開控制飲食。不過面對如此多美食引誘，減肥真的只能捱餓「頂硬上」嗎？



對於無飯女生、習慣外賣又或是上班一族的女生，生活節奏急促加班工作到深夜 ，還要用自律心去規限自己的飲食，絕對是件苦差。其實減肥這件長遠的事宜，大家不一定永遠都要當個苦行僧的，亦可以結合生活，半夜肚子餓都可以照吃的，想減肥減得快樂，不妨參考台灣營養師Ricky 分享的選擇宵夜秘訣！

減肥不等於捱餓節食！（《我要準時下班》劇照）

為何深夜總是餓？適當放鬆才能走更遠的路

一提到減肥跟宵夜，正常人都會覺得是件水火不融的事，當然在最理想的情況下，能夠不吃宵夜是最好的。不過不少人的生活節奏可能無法正常時間進食、有社交應酬的時候或是真的餓到受不了，Ricky希望大家可以有一個概念：不是最理想的情況下，做出最好的選擇。所以其實對於晚上幾點後不能吃東西、外出吃飯時可以不用太糾結，因為只要選擇相對健康的食物，控制攝取總熱量比起幾點後不吃飯更重要！如果是減肥新手的話，就可以參考以下選擇秘訣，在宵夜上選擇相對健康的食物，再慢慢過度到戒掉宵夜。

沒選擇下的選擇 就要選擇相對健康的 營養師Ricky

宵夜亦有「必吃之選」？ 營養師認證相對健康的單項

不少人的宵夜可能是茶餐廳、便利店、賣豆漿粢飯的上海小食店又或是街頭小吃檔，而Ricky指出在選擇宵夜的時候可以以大約300卡路里作為標準，只要避開炸品，宵夜中亦有一些是比較好的碳水化合物，油脂較少，是增脂減脂的不錯之選，例如饅頭、少油的蛋餅、無糖豆漿、鹹豆漿、蛋類等。

如果是街頭小吃、內臟愛好者的話，則可以選擇蛋白質高，脂肪含量較低的牛肚、雞胃（雞胗）、豬肝（豬潤）等。

另外，在便利店中亦可以選擇即食包裝食品、三角飯團或湯品，例如溫泉蛋、雞肉飯團、蔬菜湯、味噌湯等。

營養師：高油高熱量炸彈 這些品項要小心！

除了必吃之選，Ricky亦提醒大家不要挑選經過油炸而成的麵類，因為它們所含的熱量會較高，例如公仔麵、伊麵、蛋麵、王子麵等。另外，份量看似小巧的單品其實暗藏危機，例如飯糰、粢飯、手抓餅、餃子湯包等。

愛好辣食或火鍋的話，配料上亦要小心丸類製品、粉絲、炸豆皮等。如果是內臟愛好者的話，亦要避免豬大腸、雞心等。