2023日本藥妝10大必買　氣墊粉餅、睫毛濃密精華、眼藥水、酸痛貼

對於香港人來說文化相對熟悉，而且又擁有地利之便的日本是許多香港人出國旅遊的首選，在日本除了美食之外，最不能錯過的就是好逛又好買的評價藥妝店啦！



YouTuber「77老大」，分享了在日本旅遊時在藥妝店採買的諸多戰利品，並在親身試用後，推薦最值得買的10項產品，讓大家下次去日本藥妝店時再也不怕踩雷。

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1. 湘南美容 睫毛濃密精華（必買指數8.5／10）

由日本超有名的醫美湘南美容所推出的商品，在眾多藥妝店中都可以看到身居店中C位，77老大表示當他在藥妝店時，在3個結帳的櫻花妹中就會有2個手拿這款精華，由此可見其熱門程度。這款美容液中含有12種睫毛美容成分，且不含香料和礦物油、不會熏眼，77老大的小編在親身實測後的兩周就表示很有感。另外，77老大也提到這款商品在日本便宜許多，在台灣就像是把日圓當台幣在賣。

2. 參天玫瑰亮澤眼藥水（必買指數10／10）

相信大家對日本的眼藥水都不陌生，而這款更是被稱為眼藥水中的「愛馬仕」，不僅外型上十分的精緻，連內容也是完全不馬虎，紅色的藥水裡內含維他命B12、牛磺酸、軟骨素硫酸鈉，並具有調理充血、改善舒緩眼睛疲勞的功能。這款眼藥水讓77老大愛不釋手，一次就買了10罐回來囤貨。

3. NICHIBAN穴位貼布（溫熱）（必買指數9.5／10）

酸痛貼布分為許多種，但身為中醫師的77老大，在冬天時推薦的就是溫熱型的大圓貼，這款貼布圖示標示清楚，一盒中共有156枚貼布，使用上也非常有感，不論是運動後疲勞、女性經痛，或是平常想要增強免疫力，都可以按照不同穴位使用此款貼布。

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4. Revlon無敵拋光潤唇膏（必買指數9／10）

這款潤唇膏在表面上具有顆粒，內含石榴籽油、歐洲覆盆子籽油、葡萄籽油等營養成分，除了能夠滋潤嘴唇之外，他也能達到清除老廢角質的功效，潤唇膏在嘴上融化之後，還能有淡化唇紋的作用，這款潤唇膏同時也具有牛奶糖的味道，很適合約會前使用呢！

5. TIRTIR Mask Fit Red氣墊粉餅（必買指數9.5／10）

這款紅色的氣墊是日本的限定款，雖然這個牌子是韓國的牌子，但因為大受日本人的喜愛，在日本藥妝店也佔有一席之地，內含蝦青素、蜂膠提取物和芙蓉花提取物等營養素，在使用後可以持續72小時的優雅亮澤，也有一定程度的遮瑕力，痘印、黑眼圈能一次搞定，還不太會黏膩掉妝，可以同時達到化妝兼保養的功效，可說是一舉兩得。

6. 日本Quality 1st Derma Lster面膜（金色款必買指數9.5／10，藍色款必買指數8／10）

雖然日本藥妝店總是有數不清的面膜產品，讓人眼花撩亂，但也有許多是會讓人大踩雷的雷品，而這款面膜是由日本藥妝店店員直接推薦，分為金色款和藍色款，金色款具有收縮毛孔、美白提亮的功效，十分適合經期後的女生使用，而藍色款則是具有強效的保濕力，適合乾肌的人使用。77老大提到，這兩款面膜價錢一片換算下來不到HK$ 5元非常划算。

7. 日本白兔牌EVE QUICK頭痛藥（必買指數10／10）

藥品也是日本藥妝店的一大重點，而EVE也有分成很多種，其中被77老大推薦的就是這款藍色包裝，是每次去日本時必囤的貨之一，雖然香港也買得到，但日本貨和海外貨仍有些許不同。

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8. dejavu睫采分明立體睫毛膏（必買指數8.5／10）

在使用睫毛膏時最怕有蟑螂腳、超級容易暈開，或是超級難卸，而這款睫毛膏的刷頭較小，可以照顧到每個角落，不會有蟑螂腳的問題，在長時間的使用上也不會有暈開的問題，妝感根根分明、又長又翹，讓77老大形容是「短毛人的救星」。有許多人都會特別去日本購買此款睫毛膏，因為在日本買可以便宜不少。

9. Oh！baby親愛寶貝去角質美體霜（必買指數9／10）

這款是日本知名美妝店@Cosme美容大賞的常勝軍，不含香料、色素和礦物油的單純成分，讓人使用上更安心，屬於有一點顆粒，但不算太粗，被譽為像是溫泉水一樣的質地，除了內容品質佳之外，價錢也很平價。

10. CLAYGE海泥炭黑酵素淨透卸妝膏（必買指數8／10）

這款卸妝膏最適合懶人！他標榜卸妝、洗臉、去角質、保養、毛孔調理五合一的功效，內含的兩種海泥可以清潔毛孔、吸附髒污，三種酵素則是調理老廢角質，成分溫和天然，但77老大也認為其中標榜的美容成分可信程度不高，在使用過後最好還是擦拭其他的保養品。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2023日本藥妝店必買推薦》能蓋著痘印、黑眼圈的氣墊粉餅、退紅舒緩疲勞眼藥水...內行人10大囤貨清單】