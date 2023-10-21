8款網友推介潤唇膏　Dior、ILIA潤唇色　KIEHL'S、Carmex急救之選

夏天待在冷氣房很舒適，但代價是嘴唇時常乾燥缺水、擦上美麗的唇膏只要帶妝一久就全都卡在唇紋裡，這個問題是不是讓妳煩惱已久？



約會或回家後想找男友討親親，卻因嘴唇乾裂、死皮太多而不敢主動出擊...？別擔心！小編幫妳整理了8款開架+專櫃人氣潤唇膏，一起好好照顧嘴唇、擺脫死皮帶來的困擾吧！

8款網友推薦人氣潤唇膏，不但滋潤更能潤澤唇色。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 凡士林 原味/玫瑰瓶裝潤唇膏

這款迷你版的小罐裝潤唇膏，比手掌還小很多、攜帶方便，小編想特別推薦給小廢包愛好者！凡士林潤唇膏除了是乾燥唇的超級救星，還有當指緣油、去黑頭粉刺、小傷口止血、卸走融掉的眼妝等妙用。其中，玫瑰版本更是在保養嘴唇之餘，為蒼白的唇色增添一絲紅潤，讓你擁有自然好氣色！先前關於凡士林致癌的流言已經過食藥署澄清：石蠟是相當安定的物質，無網路謠傳的風險，大家可以安心使用。後來新出的焦糖布蕾和可可味版本好奇的姐妹也可以買來用用看喔！

2. Carmex 小蜜媞80分鐘防水修潤唇膏

Carmex 是全球專業彩妝師指定使用的護唇品牌，這款則是2022年底的超級新品，也是全台第1支防水防曬潤唇膏，添加了珍貴的白芒花籽油，主打吃下午茶、喝咖啡、喝香檳、品紅酒，雙唇依然水潤亮澤不脫卸，聽到這邊小編超驚訝，因為一般的護脣膏不是假潤就是一吃就掉，可見 Carmex 的強大威力！

3. 曼秀雷敦溫感高保濕潤唇膏

網友好評不斷、堪稱「不輸專櫃」的曼秀雷敦也是潤唇膏界的人氣王！這款擁有3重賽洛美保濕因子、8重保濕精華，更加入了革命性水凝潤澤技術使緊緊包覆雙唇的唇膏能不斷吸收空氣中水分，持續替唇肌補水，想必保濕度肯定非常持久，絕對是乾唇女孩們的必備護唇產品！除了無香料版本還有杏仁牛奶、清甜柚香可以依照個人喜好做選擇，心動的姐妹快去藥妝店選購吧！

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4. KIEHL'S 契爾氏 1號潤唇膏

這款從OL到大學生都大推不是沒有原因的！它的質地滋潤且富含橄欖角鯊烷、維他命 E、蘆薈等成分，達成舒緩、滋潤、修復三合一功效，提供完整嘴唇保養，使雙唇柔潤舒適。另外，契爾氏1號潤唇膏最大的特色就是「天然」、無添加任何香料，能夠非常安心的使用。作為嘴唇特別修護，更可於晚上睡前將潤唇膏塗於唇部，作為唇膜使用，隔天一早雙唇便能立刻回春！

5. DHC 純欖潤唇膏/敏弱唇用

長年熱賣款DHC純欖潤唇膏原本就是小編的心頭好，至今不知道用完幾支了，身邊用過的人都說已經完全離不開它、一直在囤貨。而品牌為了肌膚敏感的女生們著想，在2022年底更推出「敏弱肌適用」版本，以經典的純欖潤唇膏為基底，加入敏弱修護成分，新添加神經醯胺、乳油木果油和荷荷芭油，更輕柔的呵護敏弱Q嫩雙唇！

6. ILIA 純淨修護潤唇膠

標榜純淨、天然的美國文青彩妝品牌，是Emma Watson的愛牌。選用了仙人掌油、蓖麻籽油、乳油木果油等黃金滋養配方，幫助溫和舒緩、修復敏弱雙唇，並結合草綠鹽角草、植物角鯊烷、玻尿酸鈉等關鍵純淨成分，加強保濕屏障、長效鎖水，塗抹後形成輕薄保護膜，使唇部更加水潤健康。不論是素唇時使用、唇彩前唇部保濕打底，或塗抹唇彩後直接疊擦，變成最近流行的韓系水光唇，都能輕鬆就能創造豐盈水感彈嫩唇，堪稱沙漠唇的綠洲！

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7. Bobbi Brown 晶鑽保濕修護唇膏

人稱「唇紋小熨斗」的它，主打24hr植萃修護、一擦就顯嫩，因此獲得許多KOL的青睞！頂級2倍植萃油成分，持久豐盈滋潤；添加胜肽澎彈科技，長效撫紋；富含賽洛美、角鯊烯、膽固醇，三大奢養成分強化唇部天然屏障，重點是擁有女生最愛的「潤色」效果，單擦、疊擦都好看，而且全新繽紛10色讓人直接陷入選擇困難，素顏蒼白唇救星非它莫屬！

8. Dior 迪奧誘惑煥彩潤唇膏

迪奧這款潤唇膏可說是從年輕女孩到輕熟女都愛不釋手！ 除了目前擁有12色可供姐妹選擇外，保濕力更是持久，蘊含歐洲甜櫻桃籽油、乳油木果油等天然養護成分，強調能維持長達24小時的長效保濕，獨特的「水漾潤色科技」依唇瓣肌膚酸鹼值進行潤色，創造自然、量身訂製的健康光采。想擁有跟 BLACKPINK Jisoo 一樣的粉嫩Ｑ彈雙唇嗎？擦上迪奧的潤唇膏就對了！

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