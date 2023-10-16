2023泰國必買6大彩妝品　4U2胭脂、XOXO唇釉、雙頭睫毛膏捲翹持久

自從疫情趨緩、世界各地開放旅遊後，泰國可說是不少香港人去旅遊的熱門選項之一。充滿異國風情的泰國四季如夏，在氣候上與香港也更相近，因此除了吃遍美食，泰國的美妝品也絕對不能錯過！



不論是包裝還是品質，尤其在控油持妝這一塊都能滿足香港人的需求。雖然部分彩妝在香港已經買得到，但在泰國入手的價格絕對來得更親民。

這篇精選出6個「泰國必買彩妝」，近期有到泰國旅遊一定要將購物列入行程！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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6個泰國必買彩妝品

1. ZENN.TH 星砂打亮餅

ZENN.TH在包裝設計上走一個極簡卻帶點少女感的風格，並以「Keep Make Up Simple」為品牌理念。其中這款「星砂打亮餅」是長期熱銷品，是專為亞洲膚色設計的自然香檳金，搭配豆沙泥質地，上妝超細緻又服貼，低調細膩的光澤，輕鬆打造一般人也能輕鬆駕馭的自然立體感！

2. MISTINE 濃密雙頭睫毛膏

泰國國民品牌MISTINE，光是廣告代言人就非常強，都是泰國知名大咖演員。這款睫毛膏是當地人的必囤商品，為泰國濕熱氣候所設計，也與香港氣候完全符合啊！睫毛膏採雙頭設計，一端的白色纖維刷頭可以將睫毛刷順，再使用另一端睫毛膏體刷睫毛，達到濃密、纖長又捲翹的效果。膏體一刷在睫毛將速乾成膜，維持整體不暈的持妝效果！

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3. Charmiss 自然胭脂

相較於一般粉狀胭脂，Charmiss Glowfriend自然胭脂屬於膏狀質地，能更服貼於肌膚也更持妝，打造自然的白裡透紅。胭脂顯色度非常優秀，輕輕一抹就很顯色，因此在上妝時千萬不要下手太重。色系選擇上有超過10款色號可選，都是黃黑皮適合的顯白色系！

4. ODBO 眼影盤

ODBO彩妝是出了名的平價，其中最熱銷的6色眼影盤，從包裝上的透明亞加力材質來看，不說還以為是韓國彩妝！這系列眼影盤一共有8款色號，從日常的珊瑚大地色到浪漫的粉色系通通有。一盤更是集結了多個霧面打底色及珠光打亮質地，一次入手多款色號也不傷荷包！

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5. XOXO 啵波霧面唇釉

XOXO可說是最廣為人知的泰國彩妝品牌，俏皮可愛的風格加上超高的CP值，在亞洲地區瞬間掀起超高話題。這款「啵波霧面唇釉」是暢銷商品之一，柔霧妝感瞬間隱藏唇紋，一上唇立即形成一道膜，非常持妝！

6. 4U2 心型刻字胭脂

相信大部分人都是從這款心型刻字胭脂認識4U2，單是外型就已激發起少女心。全系列一共有霧面（M開頭）、光感（S開頭）、慕斯（C開頭）三種質地，每個質地也有多達10款色號，就是讓人陷入選擇困難的節奏！4U2部分商品都在香港買得到，但若有到泰國旅遊也不妨逛逛！

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