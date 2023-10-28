2023秋冬保濕氣墊粉餅Top 10　Dior、YSL、Valentino打造珍珠美肌

近幾日的涼意，讓人真正意識到秋天的到來！然而面對濕度、氣溫的變化，肌膚難免也容易出現乾紋、脫妝、粗糙等缺水症狀，這時不只保養得夠力，要支撐一整天氣色的「底妝」更得擁有高強度水分！



小編精選今年秋冬必備「保濕氣墊粉餅」10大清單，哪一款也是妳的口袋名單呢？

秋冬必備保濕氣墊粉餅Top 10推介【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

Dior

恆久貼肌氣墊粉底+漆皮藤格紋粉盒SPF50/PA+++/4色

以品牌當家花植能量「純淨三色堇精萃」為核心，此款升級版超完美水潤光氣墊，不僅在保濕度上更優秀，粉質中更蘊藏維他命E、獨家光感閃耀科技，使妝容更持久、透亮，校正氣色效果更加自然，好似光線直接灑在肌膚上般，水嫩零死角。

Guerlain

金鑽修顏氣墊粉盒

養膚底妝界的天花板，非嬌蘭莫屬！去年驚喜迎來全面升級的24K氣墊，不只24K金濃度是粉底液的10倍，富含多樣抗老、彈嫩保養配方的它，上妝同時更能為肌膚提升澎潤感與年輕感，搭配上輕盈奶油妝效，即使午後出油，膚況也依舊平滑、不脫粉。

Valentino Beauty

高光輕透氣墊粉底/4色

有著一身「VALENTINO白」珍珠皮革外衣，這款高訂光感氣墊粉餅在妝感表現上當然也很亮眼！強調於光澤妝效的它於粉體中，添加佛手柑精萃、抗氧化維他命E，能識時務肌膚補水、平衡油脂分泌，同時提供高遮瑕力，修飾蠟黃、痘痘瑕疵，搭配上淡雅柑橘香，補妝也很搶眼。

Clé de Peau Beauté

鑽光水凝瑰漾氣墊粉底

日本女孩捕捉目光的秘訣，便是隨身攜帶一顆肌膚之鑰鑽光水凝瑰漾氣墊粉底！仰賴頂級高保養成分的它，透過珍稀玫瑰保濕精萃為肌膚補水、鎖水、捕捉光澤，外加上多項獨家養膚成分，更使貴婦奶油肌持續一整天也不黯淡。

同場加映：8款網友推介潤唇膏 Dior、ILIA潤唇色 KIEHL'S、Carmex急救之選（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

YSL

明彩輕透亮肌氣墊粉底

若妳也和儂編一樣期待持久妝效，卻又想要爆水光澤肌，那麼來自YSL的這款明彩輕透亮肌氣墊粉底絕對不讓妳失望！採絲緞般細緻的網紗，襯上滑潤粉霜，不僅粉質、使用感受比起一般氣墊更潤澤、好推抹，那高達60%保濕精華，更能替肌膚填補乾紋、補水控油，並且柔化膚觸、不暗沉。

Sisley

淨白亮肌抗污染氣墊粉底

又到了修練美白功夫的時節，不只夜晚保養要加強，日間上妝也不能少了小心機！Sisley便將當家植萃美白精華注入氣墊粉餅中，清透粉質蘊含滿滿鑽白因子，一拍即亮、肌膚瞬間綻放鑽石光澤，而那適度的保水力，更能為妳安撫換季肌膚不穩定的膚況。

Bobbi Brown

蟲草修護精華氣墊粉底SPF40/PA++++/6色

若說到補水，那麼譽有奶油肌霸主的Bobbi Brown冬蟲夏草系列則不容缺席！其中這款深受乾性肌膚、日韓市場喜愛的冬蟲夏草精華氣墊，不只貼心為亞洲國家設計更為輕盈的質地，且成分中還加入能抑制肌膚出油的醣海帶成分，不只保有招牌奶油光澤，同時還可維持妝感清爽度，香港氣候也不擔心。

Paul & Joe

糖瓷絲潤精華氣墊SPF25/PA++/2色

提升好氣色，紅潤感與透明度是關鍵！美肌專家Paul & Joe今年便打造品牌第一款氣墊作品，採用「SECRET OF GEL 果凍凝膠秘密配方」，使質地更細緻、滑潤、延展力高，搭配上獨家「香檳金秘密配方」，以及多項植物修護滋養，上妝同時也是在補光，時時為肌膚點綴上七彩光暈。

同場加映：2023泰國必買6大彩妝品 4U2胭脂、XOXO唇釉、雙頭睫毛膏捲翹持久（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

MAQuillAGE

零毛孔精華氣墊粉底

外出補妝最需要保濕度高、輕巧好攜帶的底妝單品！向來很受亞洲女性喜愛的MAQuillAGE，這回也打造嶄新氣墊作品。奶凍般的粉質觸感，讓上妝猶如在保養，爆水又養膚，外加上高潤澤度的牡丹萃取，更能有效隱形毛孔、撫平肌膚紋理，午後也不怕脫妝。

SEKKSEI

瑩透煥肌效能積雪草防曬隔離乳霜

若不喜愛過於厚重的粉感，那麼就讓保養與底妝二合一吧！以低敏感、清透為主打的雪肌精漾活系列，今年便以能修護、穩定乾燥泛紅膚況的積雪草取液為核心，將天然保養與粉粒子結合，打造觸感猶如乳液，卻又能提供防曬、校正氣色、修飾肌理的自然系底妝。

延伸閱讀：

《MOVING異能》韓孝周最愛美妝「DEAR DAHLIA」大有來頭！6點認識「韓國最美彩妝」，大理石設計、100%純素法國老佛爺百貨也點名

Valentino Beauty「鉚釘白氣墊」9月秒殺上市！高訂皮革設計、水光妝效，日韓讚：專櫃美妝最強勁敵

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】