藍心湄57歲零贅肉、橙皮紋　維持美腿翹臀4秘訣：平板撐+弓箭步蹲

藍心湄果然不愧是演藝圈火辣代表，想知道藍心湄的減肥瘦身秘訣必須看！19日她在社群平台發佈24年前唱《你的電話》打歌造型，在保守年代就已經搶先炫腹，大秀水蛇小蠻腰與健康的小麥膚色！



到今年57歲的她依然打扮前衛在台上與Ozone一起飆歌，一雙美腿甚至比Ozone團員還細！至今依然擁有好身材的藍心湄到底怎麼維持的呢？往下滑有解~

藍心湄4大瘦身秘訣，57歲仍維持纖細美腿好身材。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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藍心湄發佈 24年前辣照，水蛇腰太犯規

這張照片證實教主藍心湄的好身材有目共睹！早在24年前就先走一波炫腹風潮！火辣的短上衣、水蛇腰，小翹臀與腿部線條~又緊實又火辣！最厲害的是時隔24年，藍心湄身材依然保持超級好！尤其一雙絕世美腿至今仍無人可超越！

藍心湄穿小熱褲做運動，美臀美腿全都露

之前藍心湄就曾在臉書放送好身材！火辣破尺度完全看不出57歲！連小編也招架不住！至見穿著小熱褲示範在家做運動的藍教主，小翹臀、修長美腿全都露，0贅肉0橘皮！根本美腿天花板！這身材要羨慕死多少女人！乍看很像穿著內褲做運動也釣出演藝圈好友詢問！製作人小筠說：「這褲子要確定內」何如芸說「好辣」、連林心如都問「什麼褲子這麼性感」。

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被誤以為穿內褲！藍心湄親解答

被大家誤以為穿內褲，藍心湄親自解答：「是打排球穿的運動褲啦！」首次破尺度大秀美腿和小翹臀，讓網友紛紛驚呼「好美的卡撐」、「棒式好標準」、「腿好美、好性感！」藍心湄表示是昨晚喝太爽，今天起來燃燒一下熱量！洩漏了自己維持好身材的居家運動，最常做的就是伸展動作和平板支撐！57歲0贅肉，心湄姐真的是所有女人的榜樣！

藍心湄4大瘦身秘訣

1. 吃原型食物

日前藍心湄出席《女人我最大粉美賞》，就分享自己最近的飲食受到演藝圈美魔女陳美鳳影響，開始跟著她吃起原型食物！原型食物意指未經加工的食物，例如蝦子就是蝦子，不會做成蝦球，看得出肉、菜原本的樣子，才是對身體最健康的食物。

2. 平板支撐、弓箭步蹲

之前藍心湄就曾分享過，自己因為膝蓋不好，瘦身操多半都是簡單的運動或游泳，而她居家最常做的就是平板支撐，藍心湄曾分享過自己在家會做平板支撐、弓箭步蹲，平板支撐短時間就能鍛鍊到核心肌群，女星韋汝也曾分享天天做平板支撐，只要一分鐘就能練出腰線和腹肌！而弓箭步蹲更是讓腿部線條好看的秘訣！動作是將左往前跨開，右腳往後拉伸呈弓箭步，這時要感覺大腿後側、臀部是有出力緊繃的，接著往下蹲使前後腳大腿、小腿呈90度，慢慢地做蹲下、起立，每天只要3下就能有效瘦腿！

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3. 三餐配奇異果

藍心湄減肥最有名的飲食法，就是奇異果帶皮吃！她曾說這方式幫她瘦了5公斤！做法是在吃三餐前先吃一顆奇異果，奇異果的毛可以用湯匙或鋼刷刷掉，洗乾淨就能吃，由於果皮富含高膳食纖維與果膠，不僅有飽足感、也能幫助腸道蠕動、順暢排便！

4. 美腿運動

藍心湄的腿是演藝圈有名的細！不僅細而且還很直、線條勻稱！除了歸功先天條件之外，藍心湄也曾在《女人我最大》節目上分享自己平常會做的簡單練腿運動，例如簡單的拉伸、轉動腳踝，或是腳板併攏膝蓋張開的青蛙腿、看電視會做的抬腿，每天落實在生活當中，腿要變粗都難！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】