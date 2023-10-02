護髮｜8款頭皮專用養髮精華口碑極佳！L'OCCITANE、AVEDA強健髮根

想要顯年輕，除了追求臉部輪廓線緊實、肌膚細緻有光澤，「豐盈的髮量」也絕對是關鍵！頭皮是臉皮的延伸，會因為年齡、外在氣候環境、壓力等因素面臨老化，當分線變寬、髮量稀疏，就容易顯老態，落髮的危機已不再是長輩們的專利！



想要延緩髮肌老化，妞編輯這次要來推薦8款頭皮專用的「養髮液」，活絡頭皮養分供給，養出一頭豐盈秀髮。

8款頭皮專用養髮液推薦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

養髮液要怎麼用？

養髮液可以想像成是頭皮專用的精華液，主要的功效為調理頭皮的環境、幫助頭髮健康生長，不含藥物成分，可以天天使用，「免沖洗」的設計使用上方便，也沒有地點的限制，建議最好在清潔吹乾頭皮後使用，先將頭髮分區，直接在「頭皮髮根」的位置使用適量的養髮液，再搭配指腹輕柔的按摩幫助吸收，也能藉著按摩活絡頭皮循環。不過，如果頭皮有皮膚疾病，或是有傷口時，會建議先暫停使用，有疑慮的話還是先諮詢專業皮膚科醫師喔！

頭皮養髮液推薦

1. basiik微生平衡11高效養髮液

由Kevin老師親研的品牌basiik，專為頭皮養護而生，今年推出的新作「微生平衡11高效養髮液」，又有「頭皮神仙水」的暱稱，添加歐美日四國專利成份，高達11%的植萃配方，更能完整改善頭皮蘊髮環境，滋養頭皮恢復健康狀態，質地輕盈好吸收，無味配方男生也可以接受。

同埸加映：治療級洗頭｜日本達人4招清潔油膩頭皮 洗出蓬鬆髮絲防白髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

2. AROMASE養髮精華液EX

AROMASE艾瑪絲明星商品養髮精華液，因應稀疏髮肌研發設計，推出新品EX升級進階版，採用4大豐蘊核心植萃精華，除了明星成份甘草次酸複合物，更首次萃取自日本專利山葵根，添加羅勒毛根、地衣等植萃精華，調理頭皮油水平衡，維持髮肌健康環境，官網獨家首賣！

3. juliArt健髮賦活胺基酸養髮液

選用5α-酯化鱷梨油、鋸棕櫚可有效平衡油脂，同時強韌髮根、改善頭皮出油問題，並添加水解小麥蛋白與茶樹萃取補充頭皮水分。

同場加映：髮際線高顯面大！5款修飾高額頭的瀏海推薦 不挑臉型秒變巴掌臉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

4. KLORANE蔻蘿蘭 SOS有機牡丹抗敏紓緩頭皮免沖水精華

每到季節交替之際，頭皮就患有公主病？來自法國的植萃頭皮養護專家蔻蘿蘭推出的「芍藥速效舒敏系列」，添加芍藥萃取，能夠有效快速舒緩頭皮乾癢不適，「SOS頭皮舒敏精華液」，pH值弱酸性，僅有極簡10種成分，呵護敏弱頭皮，質地清爽不油膩。

5. AVEDA頭皮激活精華

在全球創下每30秒賣出一瓶的巨星級口碑的「頭皮激活精華」，來自93%天然成分萃取，以有機認證薑黃、人蔘為主要成分，搭配按摩充分幫助髮絲健康生長。並添加柑橘皮、日本虎杖、專利酵母配方滋養髮根角蛋白，讓髮根更健康穩固。

同場加映：2023超顯瘦及肩短髮5大推薦 修飾臉型又減齡 公主切視覺秒-10KG（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

6. Hair Rituel by Sisley賦活重升髮精華

深得許多專業髮型師青睞的Hair Rituel by Sisley，這瓶「賦活重升髮精華」很多男生也是愛用者，以高效植物萃取、高濃度蛋白質、維他命、礦物質等多重活性，滋養強健髮肌。滴管設計簡單易塗抹，在洗髮後將頭髮分區，再以指腹輕輕按摩，輕盈無負擔的質地，能夠瞬間被髮肌吸收，深層滋養卻不油膩，也可在特定區域加強護理。

7. L'OCCITANE草本豐蘊養髮精華

獨特研發雙重基質，兩者混合展現輕盈不油膩的優秀質地，能迅速滲透於頭皮，每天搭配按摩頭皮使用，找回頭髮的豐盈生命力。

8. Guerlain嬌蘭殿級蜂皇頭皮護髮蜜

嬌蘭利用累積10年的蜂王乳研究，隆重推出皇家蜂王乳頭皮修護精華，結合了油的滋潤和獨特輕盈感受。不讓髮根產生油膩感、不產生殘留物，也容易抹勻至髮尾部位。蜂蜜的清香，讓人每次使用產品都是一種極致享受。

延伸閱讀：

換季頭皮癢、皮屑變多？皮膚科醫師傳授「居家頭皮養護」秘訣，洗頭頻率是關鍵！

頭髮毛燥、易斷怎辦？3個「頭皮養護」好習慣跟著學，讓頭髮變柔順又有光澤！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】