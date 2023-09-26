防曬美白｜護膚達人授4大保養攻略免曬黑曬傷：不卸防曬易反黑！

近期天氣越來越熱，悶熱又潮濕的氣候讓人受不了就算了，很多肌膚問題像是痘痘、粉刺都洶湧而來，出油狀況越來越誇張，重點還是難逃曬黑機率！



保養達人柳燕老師來跟大家分享「夏天防曬全攻略」，正確的防曬保養絕對能讓你夏天不曬黑，還能時刻保持清爽，非常實用，建議收藏！

4大防曬保養攻略，不曬黑不曬老！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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夏天防曬攻略

1：防曬要在出門前15分鐘擦好？

早期我們很常被灌輸防曬要在出門前的15～30分鐘擦好，才能均勻分散到肌膚中的觀念，實際上現在的防曬品研發技術都非常優秀精進，只要一擦就能立馬在肌膚上形成保護，防曬效果也不會因此降低。不過前提是必須擦得均勻，用量也一定要足，才會具備一定的防護力！

2：如何判斷防曬用量充足？

柳燕老師分享了一個非常實用的判斷方法！現在的防曬產品一般都是50ml～80ml左右，只要在防曬品被開封後的1～1.5個月內用完，就代表你平日擦的防曬用量是足夠的。防曬乳沒擦足夠的量，達到的保護力也不足，幾乎等於沒擦！

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3：擦了防曬肌膚反而更差更黑？

相信這也是大家困擾已久的問題，但千萬別對防曬保養產生質疑！柳燕老師表示防曬保養一定要「一條龍服務」，從防曬前的保養到過程、曬後保養，每一個環節都很重要。尤其夏天防曬品一般質地都比較清爽，甚至有些控油成分，但對部分人來說反而會讓肌膚過乾。建議在擦防曬前先加強保濕，擦防曬時可使用「少量多次」的方法，均勻擦在肌膚上。最後是很常被忽略的曬後保養，回到家一定要將肌膚上的防曬產品徹底卸除，避免殘留物造成肌膚反黑效果！

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4：如何補防曬？

不管出門有沒有流汗都一定要適時補擦防曬。但補擦前一定要將肌膚上的汗漬拭乾，如果是在流很多汗並且很黏膩的情況下，建議使用噴霧噴一層在肌膚上，再用面紙把它擦乾，肌膚就會保持在一個乾淨清爽的狀態。這時候補擦防曬，防護力才會好喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】