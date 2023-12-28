減肥運動｜網絡大熱「真空收腹法」4步居家簡易動作 擺脫肥肉橫腰

【減肥/瘦腰運動】體重管理絕非易事，特別是佳節前後，聚會連連，大餐、酒局避無可避，想要阻止體重上升，更是難上加難。不論正在努力減肥的或是準備減肥的女生，都會想有個「懶人大法」，令體重控制自如。若果你還在苦惱的話，不妨用上這個紅遍網絡，日、韓、歐美女生都在跟從的「真空收腹法」（Stomach Vacuum），擺脫肥肉橫腰！



「真空收腹法」（Stomach Vacuum）早已聲名大噪，以腹式呼吸的方法，利用細胞氧氣的利用率燃燒更多的皮下脂肪及內臟脂肪。不少女生都大讚「真空收腹法」能夠幫助減磅、針對腰間贅肉。對於做法，眾說芸芸，而擁有體育學士的、網上健身教練Ivana Chapman亦分享了「真空收腹法」的最佳方法與時機，大家不妨參考一下！

「真空收腹法」可以減磅瘦腰？（IG@ivana.chapman）

「真空收腹法」最佳時機？

不少人都習慣胸式呼吸，對於腹式呼吸有所陌生，指的是緩慢地吸吐空氣，通過加大橫膈膜的活動、減少胸腔的運動從而達致腹式呼吸。網絡上指「真空收腹法」能夠隨時隨地進行，Ivana Chapman 指對於各位新手而言，早上剛起床時反而最容易達到有效的「真空收腹法」，不過大家要注意高血壓、吃飽過後就要避免這個動作。

「真空收腹法」做法

「真空收腹法」：1. 平躺在床或平面物件上 彎曲雙腿



首先，大家可以平躺向上，雙手保持放鬆，放在身旁兩側，然後彎曲雙腿，不過記緊腳足保持平衡，完全掂地。

「真空收腹法」：1. 平躺在床或平面物件上 彎曲雙腿（YouTube@ivana chapman）

「真空收腹法」：2. 吸氣



確保自己維持好一個良好姿勢後，現在緩慢地吸入空氣，仿似要擴張胃部般，記緊肚子微漲才是真的達到腹式呼吸。

「真空收腹法」：2. 吸氣（YouTube@ivana chapman）

「真空收腹法」：3. 呼氣



當無法再吸入空氣後，就緩慢地吐出空氣，感覺像要將腹部肌肉壓向背部，令脊椎緊貼平面，保持呼氣20到30秒。若果過程有背痛不適，就代表用力過度，可以稍微放鬆。

「真空收腹法」：3. 呼氣（YouTube@ivana chapman）

「真空收腹法」：4. 重覆動作



Ivana Chapman 提醒大家這套訓練每天都可以做，每次進行2到3組即可。