56歲周慧敏5大凍齡秘訣　玉女掌門皮膚緊緻0眼紋　白滑美腿超吸睛

有著一雙超大眼、白皙皮膚加上纖細美腿的香港創作歌手周慧敏，在1990年代曾紅遍港澳台，被封為「玉女掌門人」，更曾是台灣擋泥板女神之一。



今年56歲的她，整個人依舊保養得宜，2004年就曾擔任護膚品牌的代言人，睽違5年再以代言人身份快閃來台，穿著一身紫色西裝配短褲，大方露出鉛筆美腿一出場超吸睛，小編近距離直擊，真的好美好有氣質！

關於怎麼維持好的膚況、體態，周慧敏這回不藏私親自揭密啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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周慧敏凍齡保養5大秘訣

1. 挑選適合自己的產品

被問到大家最好奇的私底下都怎麼保養？周慧敏透露，其實平常的保養步驟很簡單，基本上就是化妝水、精華、乳霜，最重要的是得先好好認識自己的肌膚需求，才能挑到適合的高效產品，保養就會很有效率。

2. 重視眼周的護理

常被誇駐顏有術，問起周慧敏全身上下最滿意的部位？她笑說應該就是眼睛！因眼睛是靈魂之窗，從以前就很重視眼周的肌膚狀態，這裡是最容易長細紋的，但如果保養得好，也會讓你看起來很有精神。更透露自己在90年代時，第一件為自己認真購買的產品就是Revital的眼霜，也就是Revital wrinklelift AA的前身，現在新推出水光多胺瓶則是wrinkllift AA的進階版，除了拿來塗眼周外，也會擦脖子。

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3. 維持運動習慣

不僅臉很凍齡，小編親眼見證本人的身材，那雙逆天美腿真的太讓人羨慕，一出場就自帶女神氣場！目前大概47、48公斤的她，透露從2017年就開始有找教練健身，主要的運動項目包含重訓、有氧，每週三次運動，每次大概一小時，對於身材已不太會去計較要胖一點或瘦一點，自然健康比較重要。

4. 飲食少量多餐

周慧敏分享自己在體態管理上，除了維持好的運動習慣外，飲食方面主要是少量多餐，這個方法最適合她自己，但因為本身吃得少，所以都會挑喜歡的食物吃，更自爆在台灣這兩天一直吃品牌方贈送的咖啡蛋糕捲，甚至把整條都吃光，直呼維持好心情，對於狀態也有正向的幫助。

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5. 坦然接受年齡

「鞭策自己，做好自己」周慧敏分享自己的座右銘，關於年齡，她表示自己從來都很大方的說出年齡，認為年齡對女生來說其實沒有什麼限制，在不同的年齡都能散發不同的信心和魅力，像是現在的年紀，經過人生歷練，學到的智慧，價值觀和生活態度是年少時不能相比的，很喜歡56歲現階段的自己。

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