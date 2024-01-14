小基數減肥｜素人自創瘦身餐單2個月-12kg　營養足份量大無痛跌磅

身為專業懶人，若是想要瘦又不想動，那這篇日妞的餐餐吃飽食譜絕對適合你！



日妞自創了「餐餐吃到盤子滿出來」食譜，點開她的ig就會發現，她自煮的食物大部分份量都很足夠，絕對可以吃得飽不挨餓，同時卻能獲得均衡的營養然後達到瘦身的效果！

如果還不想動起來，想先從飲食部分來開始瘦身的第一步，這篇請務必好好筆記一下啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

「餐餐吃到盤子滿出來」食譜

1. 野菜雞肉丸定食

第一道食譜是以野菜雞肉丸為主食，將大量的蔬菜與雞胸肉調味揉捏再一起，接著用少油煎至兩面有點酥脆就完成囉！配菜的部分則是有秋葵、燉煮南瓜、地瓜、紅蘿蔔絲，與水煮蛋。然後少許的飯。這盤超豐盛的料理，看起來完全不像減肥食譜！光是野菜雞肉丸就能吃到滿滿的飽足感，同時可以獲得適量的蛋白質與膳食纖維，其實吃完這幾塊就飽的不需要再配飯了！

2. 雞肉蓮藕佐明太子和風醬

第二道食譜也是光看就快流口水了呢！將雞肉與蓮藕先做清炒，接著再加入少量的明太子醬來調味，就大功告成囉！配菜的部分一樣是有秋葵、清蒸南瓜、水煮蛋。其實飲食控制最主要的就是要攝取滿滿的膳食纖維，加強腸胃蠕動，同時再補充好的蛋白質，就能讓瘦身事半功倍！

同場加映：9成肥人濕氣重！6大症狀檢測+祛濕飲食宜忌 藍心湄、77老大大推（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

3. 雞肉炒生薑茄子

其實仔細看日妞的食譜，就會發現她主要是改變每天的主食，來當作飲控時期的小確性。而只要選對食材與烹煮方式，其實也能變換出許多不同的主菜與口味，同時還能吃的超營養。這道雞肉炒生薑茄子，其實只要加入一些醬油做調味，炒起來就能吃到滿滿的美味，茄子也可以達到飽足感，同時還能降血壓與達到保健心血管的效果。

同場加映：懶人運動｜紅爆日本居家減肥操 4動作躺著做 輕鬆告別虎背熊腰（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

4. 蝦肉四季豆魚漿

將蝦肉與四季豆揉捏在一起，然後再拿去煎就能完成蝦肉四季豆魚漿。這道菜雖然比較少看到，但其實滿滿的蝦肉漿與四季豆搭在一起，吃起來口感很特別又有嚼勁。搭配上大量的蔬菜，又是一道富有滿滿膳食纖維還有營養的料理！

光是看這幾道超美味食譜，是不是就讓你有了減肥的動力了呢？

延伸閱讀：

冬天減肥福音！日超夯「微波爐減肥湯」食譜：吃飽暖身還能成功甩肉5公斤

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】