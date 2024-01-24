天王嫂方媛3招減手臂運動　10分鐘輕鬆剷走蝴蝶袖　減肚腩瘦全身

經常在小紅書分享美容心得的天王嫂方媛，和郭富城育有2女、身材卻彷彿少女般沒生過，苗條的體態是許多女生的理想目標！



這次方媛就在小紅書公開了自己瘦手臂的方法，3動作就能剷除蝴蝶袖、掰掰肉！

方媛3招瘦手臂運動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 交替俯臥臂屈伸

方媛在小紅書分享，常有粉絲問她生完孩子怎麼瘦的，她說自己其實也是靠努力運動慢慢恢復！尤其手臂是她全身上下最容易胖的地方，所以特別注重手臂線條的鍛鍊！她示範的第一個瘦手臂動作就有點難度，是「交替俯臥臂屈伸」，結合平板支撐，左右手交替撐起身體，能有效收緊手臂肉，主要鍛鍊上臂和核心肌群，一天做3次、每次一分鐘。

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2. 窄手俯身臂屈伸

這個動作有點類似半身伏地挺身，身體呈跪趴姿勢，雙手朝外打開撐住身體，以類似伏地挺身的動作將手臂撐直、再俯身往下，身體往下時要注意手臂不要往外擴，而是朝內貼合身體，這動作可以有效鍛鍊到手臂外側線條，一次做12下，一天做3組。

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3. 俯身啞鈴臂屈伸

最後一個動作是負重訓練，主要鍛鍊手臂三頭肌，將上半身微微前傾、手握啞鈴前後擺動時，注意不要帶動到上臂，將上臂維持不動，要控制好速度不要做太快，如果手臂出現痠脹感，就代表你做對了！左右手一次做15次，一天做3組。

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