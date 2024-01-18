哈佛蔬菜湯半年喪減15公斤！女星一週減肥蔬菜湯　過年後減脂必備

最輕鬆的減肥就是喝蔬菜湯！在小紅書不但哈佛蔬菜湯爆紅，連女星吳君如都是靠鄭秀文傳授的蔬菜湯狂瘦22公斤！陳依依也曾靠蔬菜湯瘦了15公斤！



過年大餐後的減肥、或是日常減重都推薦可收的「一週蔬菜湯減肥食譜」奉上~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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最輕鬆的減肥：蔬菜湯

就算什麼都不做、不運動也不改變生活習慣，就光是改變飲食這一項，把蔬菜湯取代其中一餐，或是搭配三餐吃，都能讓你不知不覺瘦下4-5公斤！小紅書網友就分享自己嚐試蔬菜湯減肥的過程，她分享自己嚐試過各種減肥法，唯有蔬菜湯減肥最能堅持，體重輕鬆瘦了4公斤！她的喝法是搭配早餐、晚餐餐前喝，一碗湯約250-300ml，不只能幫身體增加纖維質，也提升了飽腹感！

減肥喝蔬菜湯的好處

為什麼「哈佛蔬菜湯」在小紅書上爆紅？原因就在喝蔬菜湯除了能減肥，還給身體帶來多項好處~出自哈佛醫學教授高橋弘研究，材料便宜好取得、做法也非常簡單的蔬菜湯，連續喝2週就能提升免疫力、加速排毒，還能減肥降三高！原理是透過蔬菜中的植化素，具有強化免疫力功能，輕鬆減重還能喝出健康！網友分享自己連續喝5個月，發現不便祕了！體重由55公斤降到51公斤，連睡眠品質、皮膚狀況都變好了。

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減肥蔬菜湯好喝秘訣

也許有些朋友會害怕蔬菜湯的菜味，網友分享自己研究出來的好喝秘訣，就是放「南瓜」！搭配椰菜、紅蘿蔔、洋蔥、西藍花，如果不用南瓜也可以換成地瓜，可以直接煮或煮熟後用破壁機打成濃湯，她分享打成濃湯後口感更好，非常容易就能堅持！一次喝不完可以瓶裝放進冰箱冷藏，越早喝完越新鮮口感越好！

陳依依分享靠蔬菜湯半年瘦了15公斤

馬上來分享另一個靠蔬菜湯減肥成功的例子！就是女星陳依依！曾嚐試吃減肥藥結果吃到心悸住院的陳依依，曾嘗試過各種減肥方法但都以失敗收場，唸營養系的她乾脆自己設計蔬菜湯，靠蔬菜湯取代晚餐，半年就瘦了15公斤！馬上來奉上陳依依的蔬菜湯減肥食譜：

早餐：優質蛋白質，奶蛋肉類。

午餐：優質蛋白質+澱粉。

晚餐：纖維質，用無油的水煮蔬菜湯。

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一週蔬菜湯減肥食譜做法

馬上就來試試一週蔬菜湯減肥食譜吧！讓小編推薦幾道飽腹感強、又有刮油效果的美味蔬菜湯，豐富的口味變化天天喝也喝不膩！應用於過年大餐後的減重減脂也很有效果喔！

番茄豆腐娃娃菜湯：微酸口感非常清爽！將番茄炒軟，加入適量清水煮開，放入娃娃菜和豆腐，最後加一杓醬油煮5分鐘，撒蔥花盛碗。

粟米生菜雞蛋湯：當早餐或晚餐都可以暖胃+吃飽！煎個雞蛋切成小塊，加入開水和粟米煮5分鐘，再加生菜煮1分鐘，最後放鹽即可。

牛肉蘿蔔雞蛋湯：豐富的蛋白質能延長飽腹感！牛肉先醃製，煎個雞蛋切小塊+蘿蔔絲加水煮5分鐘，加入牛肉煮熟，放入鹽和胡椒粉撒上蔥花即完成。

三鮮菌菇蝦仁湯：將蔥蒜爆香後放入蝦仁炒熟，加入煎好的雞蛋塊、蘿蔔、豆腐、雪白菇、香菇，加開水煮5分鐘，最後適量調味即可。

西藍花豆腐雞蛋湯：將蛋煎熟、蔥蒜爆香，先用開水和豆腐煮3分鐘，加入西藍花和雞蛋再煮2分鐘後適量調味。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】