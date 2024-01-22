日網瘋傳「2024標準體重表」　各骨架最輕體重　加碼運動333原則

每次迎接新年，日本女生就會開始流傳「標準體重表」今天就帶來2024標準體重表，加碼超神準瘦身公式和不復胖秘訣，把這些秘訣通通學起來，就可以知道自己再瘦幾公斤會更好看，在新的一年一起健康瘦、輕鬆甩肉。



2024標準體重表公開

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2024標準體重表公開再瘦幾公斤才好看？日網瘋傳「2024標準體重表」公開，加碼最低體重公式，一起來看看還能瘦多少成功減肥是許多人的新年新希望，還不知道自己的減肥目標值，不妨可以參考以下表單，根據我們的身高，即可知道標準體重、理想體重和超重體重，如果在標準體重之內就代表你的BMI值正常，但如果希望以美型觀點來看還可以再瘦一點或是盡量雕塑身材線條，而如果超過超重體重就代表你的身材需要嚴加管理囉！

你還能瘦多少判斷步驟1：手腕粗度

了解目標體重值之後，如果想更進一步知道自己的減肥潛力，也就是還能瘦幾公斤，大家也可以透過手腕粗度來加以檢測。

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你還能瘦多少判斷步驟2：計算自己的最低體重

接下來，就可以根據以下標準體重計算公式和骨架判斷，來算出自己的最低體重值。

標準體重（kg）=(身高cm-100) X 0.85

小骨架最低體重=標準體重X 0.95

正常骨架最低體重=標準體重

大骨架最低體重=標準體重X 0.15

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提升運動頻率避免復胖

提升運動頻率避免復胖最後，如果達成了減重目標值，不希望復胖太快，建議可以提升運動頻率，至少做到運動333原則，也就是每周至少運動三次、每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下，搭配飲食控制，降低體重復胖的機率，就能一直維持優雅的體態。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】