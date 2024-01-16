斷崖式衰老｜43歲單親媽20天內老了30歲？逆齡抗皺要做到這6件事

人真的有可能短時間內變衰老？一名 43 歲女博主「@我是果果媽」在抖音發視頻感嘆說：「很難接受這樣的自己」，視頻中顯示她的表情憔悴，雙眼周圍佈滿皺紋，一臉悲傷。



女子表示，她也不知道自己到底怎麼了，認為自己看起來像是70歲，但明明20天前並不是這樣的。她也標籤了「#樣子有點嚇人」、「#斷崖式衰老」關鍵字，迅速引來網友熱議及質疑。不過，她在留言區裏強調，這絕對不是特效：「沒有開任何特效和濾鏡，只是想素顏拍下來看看自己的樣子，用這樣記錄下此刻的方式突破自己的內心防線，讓自己接受現在的樣子。」 她也表示，已經這樣連續浮腫了快要20天了，這令她寢食難安。過去，女子一直有在看病，也有在鍛鍊身體、保養。

有醫學雜誌論文指人在3個年齡段會迎來斷崖式衰老，而女博主因被診斷為卵巢早衰導致樣貌迅速衰老。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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有的網友也紛紛留言安慰，有不少人勸她馬上去檢查身體，也有網友表示自己 40 歲時也同樣面臨斷崖式衰老：「臉感覺突然垮了」、「今年夏天兩個月內斷崖式衰老就發生在我臉上，完全接受不了」、「看得我好擔心，明年就虛歲 40 了，是不是 40 後突然斷崖式衰老？」等等。

人真的會斷崖式衰老嗎？

根據《澎湃新聞》報導，人在三個年齡段會迎來斷崖式衰老，該報導引述《自然·醫學》雜誌論文指出，人的衰老並不是均勻發展，而是細胞損傷累積到一定程度後，衰老就會爆發。衰老過程明顯的加速點分別在 34 歲、60 歲和 78 歲。

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34 歲明顯出現的就是「樣貌的衰老」，而這段年齡層也因為在拼搏事業導致壓力大，有可能加快衰老速度。60 歲因為人體機能逐漸衰弱，明顯的衰老變化是各器官功能衰退，增加患病的幾率。78 歲時衰老進程更是加快，心血管疾病病發幾率增加，患上認知障礙風險也更高。另外，根據統計，女性面臨斷崖式衰老機會比男性高，這是因為女性在 30 歲和 50 歲引來生育期和更年期，容易引起激素分泌的波動。

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想要減緩衰老，我們可以做到的有：

1. 有規律的運動：能夠增強免疫力，增強肌肉和及骨骼力量，能夠幫助抗老。

2. 防曬：紫外線是導致皮膚老化主因之一，戶外運動時最好塗抹防曬油。

3. 保持睡眠充足：睡眠時人體會自我修復，增強免疫力，還有保持荷爾蒙平衡。最好保持每天 7-8 小時睡眠，但不同年齡層還是按照自己需求調整比較好。

4. 保持良好心態：每天讓自己保持開心狀態，減少壓力和焦慮，也是抗老的重要因素。

5. 健康飲食：攝取均衡營養的食物，少吃垃圾食品，調整好身體健康，人也比較慢老。

6. 戒煙戒酒，少吃甜食：甜食會加重身體負擔，和皮膚老化，也可能導致多種慢性疾病發生幾率增加。而煙酒的壞處則不言而喻。

無論如何，每個人遲早都會變老，最重要保持良好的心態，無論發生什麼事，都要樂觀去面對。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】