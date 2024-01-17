40+女星13款幼態感髮型　宋慧喬Bob短髮不顯老、Ella中長髮易打理

40歲髮型怎麼挑最顯嫩？想換一頭新造型，卻又不知道該如何挑選嗎？



以下就整理了40歲女星髮型範本，讓我們跟著專業的凍齡女神們，像是許路兒、大S、王心凌的腳步一起選擇，就能找出最適合40+女人的減齡髮型啦！

40+女人的減齡髮型圖鑒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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賈靜雯——花朵燙短髮

賈靜雯——花朵燙短髮大家心目中的最強美魔女，賈靜雯絕對榜上有名！近年來她多以中短髮亮相，尤其是先前搭配了花朵燙，帶點螺旋感的捲度，顯得特別有女人味卻又不失俏皮感，有別於常見的短髮、一刀切更為活潑減齡，推薦給想嘗試短髮的40+水水們。

ELLA 陳嘉樺——老帽髮型

ELLA 陳嘉樺——老帽髮型帽子真的是髮型最好的朋友了！如果懶得整理時，不妨學ELLA帶上一頂時髦又有型的老帽，既可以隱藏頭頂油光，又能為整體造型增添青春活力，直接夢回18歲的學生時代。

林志玲——雲朵燙捲髮

前幾天盛大舉行的金馬頒獎典禮，現場眾星雲集，就連氣質女神林志玲也受邀，與日本導演北野武一起頒發「最佳新導演」獎。當天她以一頭捲髮造型現身，這款長髮最大特點在於整齊且Q彈的捲度，有別於常見的波浪捲，營造就像是雲朵般蓬鬆的樣子，能達到很好的視覺減齡效果，同時也能化解捲髮看起來易顯老的困擾，特別適合40+的姐姐們。

李心潔——蘋果頭短髮

今年47歲的李心潔也是演藝圈中著名的凍齡女神代表，一頭招牌短髮也從沒變過，透過層次營造出後腦杓蓬鬆的視覺效果，讓即使是稀疏髮、扁頭人也能輕鬆駕馭短髮，頭形看起來圓潤飽滿，自然也顯得更年輕有活力。

陳意涵——法式低馬尾

陳意涵今年出席金馬獎也是一大亮點！她特別選擇「低馬尾」造型亮相，搭配空氣感瀏海和緞帶點綴，讓低馬尾多了幾分浪漫氛圍，也不會像一般馬尾那樣呆板無聊，而且綁了馬尾之後，更能讓五官更視覺集中，凸顯精緻神顏，熟齡女孩們下次想嘗試編髮造型，不妨可以參考看看唷！

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許路兒——高馬尾

看到許路兒已經48歲了，真的是不敢相信自己的雙眼，除了本身保養得宜之外，在挑選髮型方面也很有自己的一套！她常常頂著馬尾造型現身，但可別看這個馬尾，其實藏有許多玄機，透過綁髮的位置提高加上拉鬆頭頂髮絲，創造出高馬尾，能達到視覺小臉的效果，同時帶出活潑俏皮感，說是18歲少女也不為過啊！

大S徐熙媛——外翹中短髮

說到凍齡髮型，大S徐熙媛也是標竿之一，歷經離婚風波後，反而美出新高度，先前以外翹中長髮亮相美哭全場、堪稱經典，剛剛好及肩的長度特別好整理，加上外翹捲度顯得格外活潑可愛，還能修飾脖子線條，堪稱是減齡髮型第一名。

王心凌——緞帶編髮

王心凌根本是行走的甜妹髮型教科書，公主頭加上蝴蝶結編髮根本是仙女下凡，除了有緞帶點綴很減齡之外，公主頭也能蓬鬆髮量，讓整個人看起來更活潑有朝氣，大推！

宋慧喬——內彎短髮

說到40歲女星，怎能少了喬妹！41歲了還能被叫妹妹就知道真的不是蓋的，宋慧喬每次換髮型都會引領一波風潮，先前剪短髮時也不例外，髮尾內彎的短髮能修飾下顎線條，同時又比起無層次短髮更具女人味，想要變年輕，也可以多加參考喬妹的短髮範本唷！

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韓志旼——羽毛丸子頭

最跟的上時代的姊姊非韓志旼莫屬！選用時下最流行的Y2K羽毛丸子頭，在綁包頭的最後抓出多餘的幾絲髮尾點綴，讓呆版的包包頭又變得更靈巧可愛，直接視覺年齡下修15歲都不是問題。

李佳穎——耳下三公分短髮

李佳穎——耳下三公分短髮今年40歲的李佳穎擁有18歲般的童顏，也是演藝圈著名的凍齡女神。近年來換上「耳下三公分短髮」顯得更幼態了，落在耳下三公分的長度也能適度地修飾頭身比，讓身材比例看起來更完美，一掃長髮的笨重感。

徐若瑄——雙馬尾辮

40歲女星髮型範本：徐若瑄——雙馬尾辮「鋼鐵V」徐若瑄在日常經常以「雙馬尾辮」做造型，這款髮型很適合與帽子、蝴蝶結等裝飾結合，更具元氣少女風格，根本是讓人直接夢回「才藝少女」時期的徐若瑄，想化身行走的防腐劑，選這款髮型準沒錯！

孫芸芸——波紋燙

40歲女星髮型範本：孫芸芸——波紋燙想嘗試捲髮造型但又擔心顯老？不妨試試孫芸芸同款的「波紋燙」，這款捲髮主打如水波般輕柔的捲度，整體看起來格外慵懶，捲度適中不會過於刻意，營造出一種毫不費力就很美的風格，也比起常見的「羊毛捲」更顯嫩。

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