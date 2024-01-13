全球公認6個速效瘦大腿動作：相撲式深蹲、弓箭步　藍心湄也熱捧

想要瘦腿可以很簡單！瑜珈老師陳顧榕、Cissy來分享全世界公認瘦最快的瘦腿動作，在家就能練起來！



巨瘦大腿內側、消除大腿根脂肪，還能改善塌扁臀型！

不只有西洋梨困擾的姊妹可以衝，想要一週快速瘦腿+翹臀的同學也推薦練練這些瘦腿動作！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瘦腿運動：戰士二式

身為楊丞琳私人瑜珈教練，陳顧榕老師經常在小紅書分享自己的居家瘦身運動，這次專攻最快瘦腿的動作，第一個為瑜珈中的戰士二式，能專注緞練臀腿肌肉，強化腿部的力量與線條，瘦大腿內側與大腿根部脂肪，保持2分鐘即可。

瘦腿運動：墊腳深蹲

來自芭蕾舞中的墊腳深蹲，可以改善小腿粗壯肌肉，美化線條，若想連大腿內側一起緞練，可以加上站立、蹲下重複循環的動作，全程堅持2分鐘保持墊腳姿勢，穩住身體的平衡就能鍛鍊到腿部與腹部！

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瘦腿運動：三角式

瑜珈中的三角式動作，伸展側身並強化核心，同時也能幫助開肩、改善假跨寬和拉伸腿部肌肉，是一種可以緞練到全身的動作，對初學者來說也比較簡單好上手，若不喜歡過於動態的瘦腿運動，陳顧榕老師這3種瘦腿運動都是值得收藏的緞練法！

瘦腿運動：側弓箭步全蹲

連擁有逆天美腿的藍心湄，都曾分享過自己的居家運動就是弓箭步！稍微不一樣的是這組側弓箭步是蹲到最低、並且伸直的那腿腳尖要朝上勾起，這動作可幫助拉伸大腿內側與小腿，對消除大腿根部脂肪與修飾小腿腿型很有感！每次做20下，可依個人能力做3-5組。

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瘦腿運動：相撲式深蹲

相撲式深蹲與一般深蹲最大的不同，是雙腿左右打開到最大幅度，保持上半身穩定，蹲下時更可以鍛鍊到大腿內側、臀部外側的肌肉，而且是各種深蹲中對膝蓋負擔最小的，如果擔心膝蓋不好的朋友~可以試試相撲式深蹲，絕對能快速瘦大腿內側重見大腿縫！同樣也是做20下，一天做3-5組。

瘦腿運動：側弓箭步

弓箭步被譽為最實在的腿部運動，除了能鍛鍊大腿與小腿，更能幫助核心穩定、動作平衡，並且雕塑臀部線條練出蜜桃臀！不想對膝蓋負擔太大的姊妹都可以練，同動作1單腳伸直時把腳尖往上翹，更可以幫助拉伸到小腿肌肉瘦小腿！一次20下，可做3-5組。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】