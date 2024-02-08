吹頭髮｜洗完頭別急著吹？醫生建議3大正確順序　5個挑選風筒重點

一般人洗完頭髮擦乾後，下一個動作多會是拿起風筒開始將頭髮吹乾，然而有醫生卻建議「不要直接吹頭髮」。



他解釋因高溫恐會讓頭髮受損，坦言應保持適當距離、時間上也不應吹太久，再來為風筒的選擇與吹頭髮技巧也相當關鍵，民眾不妨參考看看。

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胸腔暨重症專科醫生黃軒日前在臉書粉專「黃軒醫生 Dr. Ooi Hean」稱洗完頭髮後不建議「直接吹頭髮」，他稱恐會讓頭髮因突然接觸到風筒的高溫而受到損害。同時，吹頭髮時應注意三件事，分別為：風筒與頭髮頭皮須保持10到15公分距離、不要太貼近頭皮、不要吹太久且可等到頭髮不滴水時再吹。

另黃軒也分享了吹頭髮的技巧，當洗完頭髮時可先用毛巾輕輕擦乾頭髮再用風筒吹乾；同時，在吹頭髮時也可以先將頭髮分為幾個部分，並逐一吹乾；建議可使用冷風模式以減少頭髮受損機會。最後建議可使用頭髮護理產品如：護髮素、護髮油等，如此可保護頭髮變得更健康。

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黃軒也提到重中之重就是「風筒」的選擇，認為：風量、溫度、重量、瓦數與附加功能都可多加留意。

1. 風量：風量大代表噪音值高，易產生聽力損傷，建議權衡分貝、髮質再選擇產品。

2. 溫度：推薦選擇含溫度調節、冷熱交替的風筒，溫度則應避免超過60度。

3. 重量：考量整體手感與實際使用舒適性，建議可選擇重量在600到800g間的風筒。

4. 瓦數：若產品沒有提供準確風速，可觀看瓦數判斷性能，常見功率約落在600到1200 W之間。

5. 附加功能：民眾可依自己的需求選擇不同類型風筒，像是：負離子風筒可減少靜電效果，使水分子進到髮根內部，讓頭髮可光亮柔順。

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最後黃軒提醒「五項要點」，第一項為「務必選擇合適的溫度和距離」，也就是風筒溫度越高、與頭皮距離就要越遠，避免高溫傷到頭髮。再來為「避免過度的梳頭髮」恐會損傷頭髮，而「避免單手吹頭」也很重要，民眾可用一隻手拿風筒、另一手撥開頭髮，藉此吹乾髮根。最後為避免「高溫吹頭髮」以及「避免過度吹乾」，建議以自然晾乾的方式對頭髮損傷較小。

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