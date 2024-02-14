飯後、空腹可以食生果？營養師教最佳食水果時間助排便、穩定血糖

【腸胃健康/膳食纖維】不少人都會習慣在飯後食生果，但亦有指應該飯前食生果會更健康。到底要甚麼時候食？飯前食、飯後食，還是空腹食？台灣營養師高敏敏日前就指出，其實不同狀態有不同的食法，進食時間對的話，幫助提高消化力之餘，更可達到更好的健身效果，好處真的超多！



台灣營養師高敏敏日前分享，水果最佳進食時間及其好處，建議大家依照身體狀況來選擇最合適水果及食用時間。而經常攝取蔬果不足的人，也很建議以水果代替高熱量的下午茶點心或手搖飲品，飯後可以吃一點有消化酵素的水果幫助消化。因此，只要掌握「合適份量」的話，就可以放心又開心地吃食水果！

6種人最佳食生果時間

1. 一般健康人：隨時都可吃

當季新鮮水果的話，一次進食一個拳頭大或碗裝8分滿，一天食2至4次即可。這樣可攝取足夠的膳食纖維，幫助排便、消化以及保持腸胃健康，好處多多。

一般健康人：隨時都可吃水果 (minmin_rd@IG)

2. 吃大餐後的人：飯後吃

吃完大餐後經常會胃脹脹、負擔重，可以食有消化酵素的水果幫助提高消化力，及加速分解澱粉、蛋白質。推薦水果：菠蘿、木瓜、奇異果。

3. 高血糖的人：兩餐中間吃

選擇低GI、高纖維的水果，避免刺激過多胰島素分泌，幫助穩定血糖，也能增加飽足感、切忌暴飲暴食。推薦水果：芭樂、蘋果、小番茄。

4. 運動一族：運動後一小時內吃

中高GI的水果幫助體力能量回補，可刺激胰島素幫助氨基酸合成蛋白質，達到更好的健身效果。推薦水果：木瓜、葡萄、香蕉。

香蕉 (freepik)

5. 胃不好的人：避免空腹吃

避免空腹吃口感較酸、有蛋白酶的水果，避免刺激胃酸分泌。例如：鳳梨、檸檬、奇異果。

6. 睡不好的人：晚餐後吃富含鎂水果

可提升褪黑激素分泌，幫助降低皮質醇，達到減輕焦慮、提升睡眠品質的功效。例如：火龍果、奇異果、香蕉。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)