38婦女節優惠｜保健品低至27折！$68起維他命/益生菌/護眼素推薦

38婦女節/女神節禮物｜來到三月，是時候寵愛一下辛勤的自己！每到38婦女節和女神節時，都有著不少優惠著數，讓大家以較親民的價錢，購得心頭好。要每日活得精彩，先要調理好身體，以更健康體魄體驗和享受各種活動，同時要裝備外貌，由內而外寵愛自己，煥發精神迷人光彩。以下精選12款保健品，可以照料生活上各種不同需要，而且現時正進行減價優惠，最低約27折、由68港元起！



來到三月，是時候寵愛一下辛勤的自己！(IG@wongmanyik)

38婦女節保健品優惠推薦1. FANCL 30代女士綜合營養維生素 30袋

以優惠價 HK$138 購買（原價HK$286、即約48折)

專為繁忙的事業女生而設，每袋都備有HTC膠原蛋白、鐵、DHA、乳酸菌、鈣鎂鋅、Q10、維他命B、C、E和胡蘿蔔素，全面提供體內所需的營養，不僅有助健腦，讓思維保持清晰，讓有助紓緩因長期面對電子產品的眼部疲勞。

38婦女節保健品優惠推薦1. FANCL 30代女士綜合營養維生素 30袋 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦2. BLACKMORES 葡萄糖胺強效關節止痛配方 120粒

以優惠價 HK$189 購買（原價HK$480、即約39折)

有時姿勢不正或令關節僵硬和發炎，這款保健品含有葡萄糖胺、錳和硼，可助紓緩關節痛，並改善僵硬問題。配方亦能改善輕度的關節炎和腫痛，當中的氨基葡萄糖硫酸鹽，更能維持健康的關節軟骨，保持關節的靈活性。

38婦女節保健品優惠推薦2. BLACKMORES 葡萄糖胺強效關節止痛配方 120粒 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦3. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒

以優惠價 HK$260 購買（原價HK$368、即約71折)

腸道健康不僅可助減肥，亦可排走毒素，減少身體機能的負擔，讓整個人煥發精神活力。這款選用Lab4益生菌配方，改善腸道益菌平衡，抑壓壞菌繁殖，提升腸道健康及免疫力，經多個臨床實驗認證，對腸道及免疫系統上有多種好處，並加入獨有的胚芽乳酸桿菌，針對瘦身減脂，在無需額外調控飲食或運動量的情況下，有效減體重、腰圍及臀圍。

38婦女節保健品優惠推薦3. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦4. 森下仁丹 天然益生菌 30袋

以優惠價 HK$154 購買（原價HK$345、即約45折)

特別針對易便秘的女生選用，這款保健品能夠改善腸道健康，讓腸道改善益菌生態，並強化腸道蠕動和潤腸效能，使排便更為暢通。它不僅促進消化系統機能，可以收細肚腩，改善下半身肥胖，而且能夠改善肌膚健康，提升防禦力，從而改善痘痘和敏感肌問題。

38婦女節保健品優惠推薦4. 森下仁丹 天然益生菌 30袋 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦5. 正官庄 高麗蔘口服液野櫻莓汁禮盒裝 50ml x 30包

以優惠價 HK$228 購買（原價HK$690、即約33折)

上班族經常易感眼睛疲勞，因此更需好好護眼。這款採用天然優質的野櫻莓，富含多種礦物質和紛他命，可以消除雙眼的疲倦感，減輕視力衰退問題，同時蘊含較一般藍莓多兩倍的花青素，有助抵抗氧化，保持肌膚年輕。

38婦女節保健品優惠推薦5. 正官庄 高麗蔘口服液野櫻莓汁禮盒裝 50ml x 30包 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦6. 樂敦 V5 護眼丸強目素 30粒

以優惠價 HK$98 購買（原價HK$300、即約33折)

蘊含人體所需的兩大護眼成分，包括葉黃素，可以保護視網膜，增強視野清晰，而且高濃度配方更能提升效果，讓雙眼保持精靈的狀態。

38婦女節保健品優惠推薦6. 樂敦 V5 護眼丸強目素 30粒 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦7. FANCL 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 60粒

以優惠價 HK$89 購買（原價HK$280、即約32折)

眾所周知，藍莓是護眼好物，而這款提取了藍莓的花色素苷，結合維他命A、B群和葉黃素等，有助改善眼睛疲勞，讓視野更清晰聚焦，同時提升夜間視力。

38婦女節保健品優惠推薦7. FANCL 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 60粒 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦8. BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素 30粒

以優惠價 HK$68 購買（原價HK$229、即約3折)

採用歐洲山桑樹上的藍莓，並提煉成精華，因此含有豐富的花青素，有助紓緩雙眼疲勞，以維持雙眼的精神狀態。現時藍莓素更有優惠，為原來的3折，只需68港元就可入手。而在「WOW快閃星期五」中，更會限時減更低，不容錯過！

38婦女節保健品優惠推薦8. BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素 30粒 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦9. BLACKMORES 無腥味深海魚油膠囊 400粒

以優惠價 HK$143 購買（原價HK$539、即約27折)

採用近南極的新西蘭和秘魯海域魚穫，並挑選生長周期短的深海小魚，因此重金屬和有害物質的含量也較少。魚穫會在24小時內冷製加工，以保證新鮮無腥。深海魚油蘊含EPA和DHA，可以促進血液循環，加強胎兒的智力和視力發展，並修補眼睛視網膜，同時加入維他命E，抗氧化之餘，亦助魚油不易變質。

38婦女節保健品優惠推薦9. BLACKMORES 無腥味深海魚油膠囊 400粒 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦10. Return 溫室蟲草 60粒

以優惠價 HK$263 購買（原價HK$399、即約66折)

含有温室蟲草菌絲體及乳鐵蛋白，特別針對呼吸道及腸胃問題，提升免疫力，有效滋陰補腎，增強免疫細胞功能，對抗過敏體質，同時寧神安睡，提升入睡效率及深層睡眠質素。温室蟲草菌絲體可經温室培植調整Th2/Th1傾向，改善過敏體質，同時精準模擬冬蟲夏草在青藏高原的原生地環境，讓蟲草含有更豐富的營養。

38婦女節保健品優惠推薦10. Return 溫室蟲草 60粒 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦11. 康維他 Comvita (PI) UMF 10+ 麥盧卡蜂蜜

以優惠價 HK$340 購買（原價HK$659、即約52折)

富含NPA抗菌活性，可提升人體免疫力，維持腸胃健康，同時紓緩上呼吸道敏感，改善腸胃不適問題。它特別採用低溫穩定技術，有效保存蜂蜜中的天然維生素、礦物質及有機酸等，以提供更多的營養。

38婦女節保健品優惠推薦11. 康維他 Comvita (PI) UMF 10+ 麥盧卡蜂蜜 (Golden Lifestyle/01Mall)

38婦女節保健品優惠推薦12. 正官庄 EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液 10ml x 30包

以優惠價 HK$356 購買（原價HK$960、即約37折)

專門針對疲倦時候使用，有效提神，減輕疲倦和昏睡感覺，並提升免疫力，讓自己保持精神活力狀態。