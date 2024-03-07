凡士林官方認證！7大隱藏用法：去黑頭、增香水持久度、潤滑拉鍊

凡士林用途多元、價格便宜，是許多人家裡必備的萬用膏，其實它不只可以保濕、潤唇，甚至還可以護髮、去黑頭、增長睫毛！



以下就整理7招凡士林隱藏妙用，通通學起來直接幫你省下大把鈔票，CP值爆棚的凡士林用途快來一起筆記起來吧！

凡士林7大隱藏用途，囤一罐在家必要時用作應急也不錯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 護髮膜

出國旅遊突然忘記帶護髮產品怎麼辦？別擔心，其實只要趕快到超商買一小罐凡士林就可以自製護髮膜啦〜因為凡士林混合了天然蠟和礦物油，因此能幫助填補毛孔表面並封住水分，進一步修護受損頭髮，皮膚科醫師也建議可以取少量凡士林在手中搓揉到變成流動的油狀，再輕輕塗抹在髮絲上停留2~3分鐘後再洗淨，就能低成本的幫自己進行SPA級護髮囉

2. 睫毛增長液

呼叫短睫人！只要一根棉花棒+凡士林就可以無痛增長睫毛，用睫毛膏沾取少許凡士林，從睫毛根部開始塗抹，許多網友實測後都發現睫毛變長許多，其實最主要是因為凡士林內含生育酚也就是維生素E，對於強韌增長睫毛相當有效，直接幫我們省下買睫毛增長液的費用，超級划算。

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3. 增加香水持久度

炎熱的夏天常常噴香水過沒多久就沒味道了？就連香氛的場子，凡士林也能幫上忙！因為它屬於油性結構，因此在噴香水前，將凡士林塗抹在脈搏、手腕、頸後打底，更能幫助提升香水的持久度，或是也可以找個空盒挖幾勺凡士林+噴香水，就可以馬上DIY香膏，不用再額外花錢購入，真的是我們荷包君的守護神啊！

4. 眼影打底膏

畫眼妝的時候，最討厭眼影飛粉啦〜這時候也可以拿出凡士林，稍微擦一米粒大小的凡士林在眼皮上打底，透過凡士林油霜狀的質地，更能讓眼影更服貼不飛粉，或是也可以直接跟亮片色眼影混合變成眼影霜，增加眼影的亮度和持久度，功能真的相當萬用。

5. 去黑頭

許多人認為塗抹凡士林會造成毛孔阻塞，但其實是方法和時機用錯了！只要記得在洗完臉後用溫毛巾熱敷，幫助毛孔打開，接著在粉刺黑頭患部塗上凡士林並包上保鮮膜，再加上熱毛巾覆蓋，透過油封和溫熱雙管齊下的方式，可以幫助軟化角質，最後拿出棉花棒輕輕按摩鼻翼，就可以輕鬆帶走小粉刺。

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6. 去角質磨砂膏

就連凡士林官方也認證的隱藏秘訣！只要用凡士林+白糖＋橄欖油，再用手指輕輕按摩唇周、手肘、指緣，就可以讓凡士林化身磨砂膏，幫全身進行去角質SPA享受，還我們一身彈潤BABY肌。

7. 解決拉鍊卡住問題

誰說凡士林只能進行肌膚管理，當拉鍊卡住時，也可以將凡士林直接塗於拉鏈之上，像這類型的油性潤滑劑會吸附髒污，讓拉鏈等工具變得更為順滑，完全不愧對萬用霜的封號呢！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】