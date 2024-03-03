保濕棒用法｜10款熱賣保濕棒推薦　 IPSA、后　金高銀大愛這支！

當肌膚乾燥缺水時，會出現細紋、脫屑等狀況，上妝時也容易卡粉，此時最關鍵的是做好保濕！



在近年從韓國吹起了「保濕棒」美容法，小小一支乍看之下很像護唇膏，卻可以快速的幫肌膚補水深層滋潤，妝前、妝後甚至全身都可以使用，不沾手設計＋輕巧體積隨身攜帶超方便。

小編幫大家整理10支討論度高的保濕棒，讓你走到哪都不怕出現乾荒危肌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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保濕棒的用法

這幾年因韓劇帶起的「保濕棒」美容風潮，外型的設計就像護唇膏般輕巧，相較於保濕噴霧，更多了油份，在日常可以快速的幫肌膚補水保濕，也能牢牢鎖住水份，用途也很多元，算是非常萬用的美容小物。

1. 妝前保養打底：針對容易乾燥的區域像是眼周、唇周，可加強補水，增加底妝的服貼度、減少浮粉。

2. 補妝前潤膚：先將糊掉的殘妝擦乾淨後，再用保濕棒局部保濕，補妝能避免出現乾燥、脫屑的情形。

3. 保濕急救：除了臉部外，身體其他任何乾燥的部位都可以使用，像是指緣、手肘、腳踝等，為局部肌膚即時高效保濕，當作隨身的保濕急救產品。

4. 局部增加光澤：拿來擦在鎖骨、肩膀提亮肌膚的光澤，約會必備小心機。

1. Kiehl’s 特效保濕屏障修復棒

Kiehl’s熱賣的特效保濕乳霜，今年推出「特效保濕屏障修復棒」，除了添加明星成分冰河醣蛋白、角鯊烷、神經醯胺，還有兼具抗老和保濕作用的海藻糖。可以直接在脫妝、浮粉處輕輕一嚕，搭配手邊的底妝產品快速補妝，能保有底妝的保濕度，讓底妝更服貼。

2. L:A BRUKET 017 杏仁椰子潤唇膏

L:A BRUKET鐵粉指名回購的「017杏仁椰子潤唇膏」，熱銷長達10年，是品牌的隱賣人氣王！僅採用6種天然與有機成分，蘊含蜂蠟、杏仁油和椰子油，提供持久舒適潤澤功效，雖然是主打唇部護理，但尺寸就像口紅膠般大小，很多人也會拿來當作隨身的保濕棒使用，塗在臉部或身體需要加強補水的地方。

3. DARPHIN 活水保濕精華棒

喜愛芳療保養的姊妹們，這支可以考慮收！DARPHIN「活水保濕系列」也有推出「活水保濕精華棒」，內含珍罕冰藻精萃及玻尿酸，除了可以補水外，最大的特點是兼具涼感的效果，很推拿來塗擦在眼周，冰涼感非常的舒服，在夏天很適合隨身攜帶。

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4. IPSA 生肌補濕精華棒

被稱為「隨身攜帶的固態流金水」，IPSA品牌隱藏熱賣好物「生肌補濕精華棒」，蘊含高達65%保濕成分，輕抹即可為肌膚補充水分且毫無黏膩感，除了在妝前、補妝時使用，很多人也會攜帶上飛機，快速緩解乾燥不適，眼周、唇周都可以使用。

5. 后 津率享 紅山蔘多功能修護保濕棒

韓國凍齡女王李英愛的愛牌后，專為女性打造的「津率享紅山蔘多功能修護保濕棒」，添加·紅山蔘萃取物、雪松醇、乳油木果油等成分，不黏膩的質地，可用於妝前保濕，還可以幫肌膚補光，像是鎖骨、顴骨這些部位，打造隱約的光澤效果。

6. OGUMA 水胜肽萬用精華棒

以保濕噴霧打響品牌名號的OGUMA，專為熱帶地區悶黏氣候所設計的「水胜肽萬用精華棒」，飽含高達75%的爆水精華，更加入「二胜肽」，透明的膏狀精華質地，沒有任何油膩感，質地水潤而輕盈、很快就能被肌膚吸收，任何膚質都能安心使用。

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7. AHC 超級膠原彈潤新生精華棒

韓國歐膩就算揹小廢包出門，也不忘隨身攜帶的「AHC超級膠原彈潤新生精華棒」，去年一開賣就引起討論話題，結合安瓶縮濃高效保養概念，蘊含豐富營養的蜂膠精萃、3%維他命E，還有珍貴的黃金油，可以針對在意的紋路加強塗擦。旋轉設計使用時不沾手，在外也可以優雅的保養。

8. CNP 蜂膠能量彈潤保濕棒

國民妹妹IU的愛牌CNP，蜂膠能量彈潤系列除了熱銷霸主安瓶外，還有將整罐蜂膠安瓶濃縮成「蜂膠能量彈潤保濕棒」，水凝霜般的滑嫩質地好塗抹，更主打排除10種成分像是礦物油、對羥基苯甲酸甲酯，友善的配方除了可用在臉外，連嘴唇、頸部、手肘等乾燥的部位都可以使用。

9. belif 紫芹炸彈萬用修護棒

belif的明星炸彈家族成員之一「紫芹炸彈萬用修護棒」，就像隨身攜帶版的保濕炸彈，蘊含三重複合彈力植萃油(蓖麻油、辣木籽油、摩洛哥堅果油)和乳木果油成分，還有添加從植物中提取的雪松醇和紅沒藥醇，能給予肌膚保濕、滋養、光采。除了嘴唇以外，臉部、頸部、身體都可以使用。

10. KAHI 萬用保濕補水精華棒

帶起保濕棒保養熱潮的就是它！因金高銀在韓劇《永遠的君主》中使用而爆紅，韓妞更是人手一支，還拿過韓國OLIVE YOUNG熱銷冠軍寶座。粉紅色的瓶身設計非常少女，除了可當保養最後一道步驟使用，上臉後的光澤感很明顯，也可以當護唇膏擦。

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