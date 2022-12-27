澳洲木瓜霜10種超展開用法　除治黑頭粉刺、爆拆　還是居家神膏？

就算沒去過澳洲，應該也知道澳洲木瓜霜，編輯記得與木瓜霜的第一次接觸，是從澳洲打工遊學回來的朋友所贈，朋友力推這小小一條威力無窮，是澳洲人的居家常備用品。



主要成分是同樣很萬用的凡士林，但又比凡士林多了木瓜蛋白酶的成分，具有消炎鎮痛的效果，但比起藥品又相對溫和，也因此發展出多種功效和用法，就連女星范冰冰和昆凌都是愛用者，編輯今天就幫大家整理包括官方推薦和網友實測的澳洲木瓜霜的十種用法。

澳洲木瓜霜的10種用法，隨身袋定一支超安心！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 消除鼻頭粉刺

使用澳洲木瓜霜消除粉刺前，建議先用熱毛巾濕敷，再厚敷木瓜霜，接著貼上保鮮膜，再熱敷5分鐘，20分鐘後取下保鮮膜清洗乾淨，每週使用兩到三次，約莫3周可見效，黑頭粉刺就會明顯浮出來，此時再用牙線棒清理，惱人粉刺快走不送。

2. 胭脂

只要用木瓜霜加上唇膏，就能變成胭脂，還能隨心所欲，調出自己想要的濃淡度，比起傳統胭脂還多了滋潤的效果。

3. 去角質

這個用法和凡是林搭配沐浴鹽做身體去角質有異曲同工，木瓜霜搭配白糖，就能變身局部（臉部）的去除角質。

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4. 抗痘

不少網友推薦，塗抹在痘痘上，可進行局部的鎮定消炎。

5. 潤唇膏

如果你的嘴唇屬於非常容易乾裂，根本是沙漠唇，極度需要滋潤，一般的潤唇膏根本救不了你，或是得一直補個不停，木瓜霜輕油膏的質地，可以在嘴唇上維持很久的滋潤感。

6. 輕微燒燙傷、曬傷

由於木瓜霜有鎮靜和消炎的功效，因此對於燒燙傷也有一定的舒緩效果，自然也能解決曬傷造成的灼熱不適。

7. 割傷和輕微撕裂傷口

木瓜霜具抗菌的效果，已被列在澳洲藥物使用名冊上，可作為輔助藥品使用。

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8. 卸眼妝

如果你不喜歡市售卸眼唇的質地水油狀質地，木瓜霜溫和且膏狀質地也許能符合你的喜好和需求。

9. 尿布疹、濕疹

小嬰兒的嬌嫩小屁屁，最容易因為長時間悶熱而導致尿布疹，或是濕疹性皮膚問題，神奇的木瓜霜一樣能有效解決。

10. 昆蟲叮咬

有人形容，木瓜霜就像是澳洲的小護士，蚊蟲叮咬發癢，只要塗上薄薄一層，就有很好的舒緩效果。

木瓜霜的研發者－澳洲醫師植物學家Lucas

一百多年前，澳洲醫師、植物學家Lucas，認為木瓜是天然藥材，苦心研發出木瓜軟膏，還進而在布里斯本還開設醫院，用木瓜軟膏治癒了很多皮膚疾病患者，當時，他把木瓜軟膏就放在紅色的軟管包裝裡。如今木瓜霜的包裝上，沿用以紅色軟館，且印有當時的醫院圖案。Lucas過世之後，把木瓜軟膏配方留給他太太，之後才將配方製作現在看到的木瓜霜。



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】