脫髮｜硬水洗頭會脫髮？頭皮治療師揭成因！即睇6大供應硬水國家

【脫髮/硬水洗頭/頭髮稀疏】相信大家都有聽過用硬水洗頭會甩頭髮，特別是去英國、美國等地時，脫髮問題就會突然惡化，到底是真是假呢？頭皮治療師 Shirley近日就分享指出硬水洗頭脫髮成因，大家去旅行前，記得做足資料搜集，即使掉髮量比平日多亦不用太擔心。



硬水洗頭導致脫髮?

Shirley指出，世界衛生組織（WHO)標準，水滴硬度主要以鈣質及鎂的含量而定，而WHO已換算碳酸鈣的量為標準，水的硬度可分為四種。

軟水：1公升水含有0-60mg總硬度。

中等程度軟水：1公升水含有60-120mg總硬度。

硬水：1公升水含有120-180mg總硬度。

超硬水：1公升水含有大於180mg總硬度

硬水國家例子

英國倫敦主要供應硬水 (freepik)

1) 英國(倫敦、牛津、雷丁、紐卡素等大城市）

2) 美國（85%地方都採用硬水）

3) 澳洲珀斯

4) 加拿大多倫多

5) 日本(關東、沖繩、北海道）

6) 台灣（高雄、台南、新竹、彰化)

4大硬水洗頭脫髮原因

Shirley續指，其實硬水洗頭並不會直接導致脫髮或禿頭。但如果生活用水是硬水的話，就有可能出現多個間接導致脫髮的因素，即睇以下4大成因。

4大硬水洗頭脫髮原因 (freepik)

硬水洗頭脫髮原因｜1.頭髮變粗糙，難梳理

硬水含有大量礦物質，與洗頭水中成份產生化學反應，殘留於頭髮上會令頭髮失去光澤及難以梳理。另外，水中的礦物質會令頭髮變得脆弱，容易斷裂。

硬水洗頭脫髮原因｜2.油水失衡

硬水可能會改變頭皮pH值，並堵塞毛孔，令頭皮油水比例失衡，刺激皮脂腺過度分泌，最終令頭皮屑出現，導致頭皮痕癢。

硬水洗頭脫髮原因｜3.毛囊缺水

硬水會影響肌膚含水量，導致毛囊缺水而乾燥痕癢，礦物質堆積過多亦會敏感紅腫，甚至造成毛囊紅腫反應。

硬水洗頭脫髮原因｜4.減低洗頭水清潔效果

硬水會令洗頭水無法在水中起泡，大大降低洗頭水的清潔效果，令污垢繼續殘留於頭皮中, 慢慢導致頭髮變幼。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)