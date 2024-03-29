欺凌她的前上司來見工！現任主管得知來龍去脈　決定幫她出番啖氣

一名女網友早前在Dcard上發文表示，一名曾經欺凌她的前公司主管，竟然來她現任公司應徵。剛面試完，現任公司的面試官詢問女事主是否認識此人，她才說出曾被欺凌的過往，並表示她就是因為這個原因選擇離職。



這位女網民以「前公司霸凌我的同事，跑來應徵我現任公司」為題，敘述一段職場上「冤家路窄」的實例。她指稱，前東家的組長因為被女經理賞識便成了主管，但上任後經常欺凌下屬，出事時也會推下屬出去擔責任，包括她在內，都曾經因此被扣不少績效獎金。

不僅如此，該組長還一直針對她的工作挑三揀四，並且要求在兩天內獨立完成一項教學檔案，讓她下班騎車回家時淚灑街頭、邊騎邊哭，且自問：「實在不知道我惹到他甚麼」。

爾後同事才告訴他，偶然看到組長的聊天程式紀錄，組長因為想追同為公司的一名女性新人，但該名新人直接挑明了不喜歡女事主，並認為她的身材問題，讓她不想有這樣的同事，組長便答應「會想辦法讓她走」。

女事主稱在老東家已工作兩年，但經過這件事之後便在一周內決定請辭，改到一間小公司工作，如今也已滿一年。她坦言，工作變得很愉快，且跟同事相處得也不錯。現在公司的課長因為看到該名曾經欺凌過她的組長資料，前公司與她同間，便來詢問女事主：「這個人妳認識嗎？」也表示該名前組長才剛面試完離開。

女事主當下先是表示此人的個性「可能比較不適任」，爾後被追問原因，才直接說明就是因為此人的欺凌行為，才讓她離開原公司；且剛好在前兩個月的公司聚餐上有閒聊到，課長才知欺凌一事。

沒想到課長聽聞此事後，便直接說：「好，我去幫妳報仇」，然後便直接刷掉此人，讓事主覺得很慶幸，也很感動，「要說沒有幸災樂禍絕對是假的，我不知道這算不算他的現世報」，於是決定上網分享這件事的來龍去脈。

網民見文紛紛表示：

．「完全支持你的幸災樂禍」

．「你課長人很好。給他按讚」

．「如果妳講的是事實，這種人正常主管都不敢用」



還有網民放大絕建議，若是現任公司的課長，會直接錄取他：「然後讓妳變成他的上司！」，也有人針對前公司女性新人討厭她的身材表示，「以貌取人有夠糟糕」、「妳要有自信」。

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