社會總在懲罰追夢者？殘酷但現實：你不是沒能力，是沒有「資格」

記得有一次參加一位城中名人講座，在觀眾發問時段，有一位年輕人問講者有甚麼說話給年人？講者答：「做自己喜歡做的事！」台下立即一片掌聲。



那一刻的半宅職薯，覺得這個答案有一點問題，但一時間在腦海又整理不出來。事隔一段日子，我終於理順想法，質疑這個社會是不是一個懲罰追夢者的地方。

識人好過識字

這裏說的「識人」，是和主事者或決策者有關係。我在社會打滾的這些年頭，嚐過無數次被拒絕和冷待，也見過和我年紀和水準差不多的人，在同一場合受到熱情對待。

是我水準不夠嗎？在很長的一段時間我都這樣認為。

於是，我不斷學習增值自己。而到最後，我仍然是被冷待。夜闌人靜，偶爾反思：無論我怎麼做，我都是外人，我和那些上等人沒有共同回憶，不屬於同一個關係網。原來「識人」不是指認識一個人，而是指處於同一關係網。

舉個例子：同一個比賽，不「識人」的，只能報名當一個參賽者，和其他參賽者拼過你死我亡；「識人」的，直接擔當評判或者特別嘉賓，從一個高維度俯視這班掙扎求存的人。

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跟遊戲規則更「襟撈」

一直都在追逐夢想的我，常常想如何做好一件事。但後來我聽到另一個說法：「如果一個人做得太好，會間接突出其他同輩過去的馬虎；你能力太高，會對其他人構成威脅，打亂整體秩序。」

原來，一個人做事，不應該是滿足他的夢想，而是滿足維持其他人的利益。除非，你是單人匹馬與自己比較，否則便要學懂社會大染缸的遊戲規則。

社會懲罰追夢的人

回到文章開首，那位講者叫年青人做自己喜歡做的事，我認為也是一種語言藝術。年少無知，熱血的人都會單純的追尋夢想，卻不知道社會有時會懲罰追夢的人。

代入這位講者角度，他需要的是甚麼？可能是成為萬人迷，成為年輕人偶像。如果他對年輕人說：「理想，是要經歷很多很多不理想，才有機會達到。」這樣的負面說話，只會令入世未深的年青人感到無比抑鬱。所以與其做一個衰人，倒不如散播正能量，反正自己又不是這些年青人的父母，不會收到年青人的家用。

結語

寫到這裏，我亦應該反思：究竟是我自以為擁有天賦值得人欣賞，還是我孤芳自賞，脫離現實的以為自己了不起，把自己的失敗怪罪於社會懲罰夢想？

如果你想實現夢想，你的夢想須要和你的上游人士和下游人士對準，不損害他人的利益，不影響整體秩序。那麼，這個經過調整的夢想，還是你的夢想嗎？這個，留待大家去思考。

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