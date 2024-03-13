裁員｜能幹但愛放負便被解僱？事主質疑老闆眼光　網民卻另有想法

一名網民在Facebook「匿名公社」納悶公司兩位女同事的職場際遇，表示兩人在工作態度和效率不同，老闆最終卻選擇辦事能力較低的樂觀同事，而將平日愛抱怨卻效率超高的同事裁員，讓她大呼：「已經不知道老闆看人的標準在哪裏了！」並上網詢問廣大網民對此事的看法。



事主娓娓細數這兩名女同事在職場上的表現，第一位女同事較年輕，但每天很愛抱怨，表明不想上班工作好累，又抱怨老闆太挑剔、客戶也很愛拖，但除了態度之外，在工作效率上驚人，每件事都會如期完成，有時甚至能提早交出；另一名女同事年紀較長也比第一位女同事早來公司兩個月，她的工作態度樂觀積極，每天都大聲喊早安，舉凡老闆交辦的事，她都明白表示：「我會努力的」，但工作效率卻是第一位同事的一半，以致她常常加班，但好像都在辦公桌前「不知道瞎忙甚麼」。

這兩人的職場際遇讓事主驚訝，因為近期公布的公司4月份裁員名單內，居然有第一位女同事，她質疑：「已經不知道老闆看人的標準在哪裏了！」

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網民見文則表示：

・「時間會證明一切的」

・「真的不愛負面情緒，能力可以，但又不要太出頭的老二哲學，我可以」

・「喜歡抱怨的人就像病毒，時間久了會影響整個團隊，所以這種人必須盡早剃除，一概不留」

・「態度差的就走吧」



但也有人認為，年輕、能力強的同事其實走了也沒差：

・「她的能力適合更賺錢的公司，同事跟老闆也強」



其中一位自稱為資深外商設備專業工程師的網民，更提出老闆一般對新人會給予容忍學習的時間：

・「對於新人，態度好、能力不夠，沒關係我給你一年慢慢來，學長幫你；能力好、態度不好，抱歉了，學長三個月弄走你。」



而另一位網民表示表示贊同，並透露自己也曾問過老闆類似的判斷：

・「老闆回我，雖然能力沒有很好，但他喜歡這個人的態度，所以願意給他時間去證明自己。」



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