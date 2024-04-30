離職｜她認真與交接被笑很笨！仍有人欣賞：正派的人運氣不會差

許多人在離職換工作時，通常公司老闆都會要求離職者將工作內容交接給下一名接任的員工。台灣作家黃大米笑稱，離職的朋友被責罵「交接差不多就好了，做得好也沒人會讚美你」，畢竟是標準的「有功沒賞，打破要賠」，不過她也說，傻人有傻福，正派的人運氣不會太差。



黃大米在Facebook專頁貼文表示，她的朋友離職了，公司也找到交替的員工，該朋友很認真的交接，把該交代的工作內容都完成，並把這件事告訴美容師友人，卻被責罵一頓，美容師說「交接差不多就好，交接的好沒有人讚美妳，也沒有人會獎賞妳，但只要妳講錯一件事情，新人就會說都是妳說的，妳害的」。

黃大米哈哈大笑直呼「交接就是標準的有功沒賞，打破要賠」。不過黃大米表示，朋友這麼老實交接，看似很笨，但在黃大米心中對她的人品卻又再次按上一個讚。

相關文章：辭職｜年過40才轉工！她兩份新工竟做幾天就走 事後深陷自我懷疑

+ 10

黃大米表示，你可以努力讓愛你的人，不對你失望。老實的人都有點傻，但這份傻可以替你帶來貴人，畢竟人在做，人在看，誰都想跟正派的人一起相處、當朋友，也因此正派的人運氣都不會太差。

其他網友留言：

・「善良永遠是值得的冒險」

・「做完自己能做的，剩下別人要怎麼說就控制不了了，反正不在場的人永遠是會被拿來當代罪羔羊，這是職場很自然的生存法則」

・「完整交接是基本專業也是對工作的尊重，最後這一步會決定同事們怎麼評斷你，不要因為這一小步打壞前面的努力」

・「老實交接是對的，問心無愧，心性正直者，日久必見人心」

・「做一天和尚敲一天鐘，還在職位便把交接工作做好」



【延伸閱讀，更多打工仔自我管理建議】

恐怖上司｜準時返工的人花紅分最少？事主得悉真相嚇到拒絕報到

+ 4

見工｜遇見神奇面試官！即場指點教授應對技巧 一句話絕對說不得

+ 10

延伸閱讀：

滿意薪水！新工作報到卻「主管不在、同事拒教」 網給2實用建議

錢多事少、手機滑整天！他做「夢幻職業」卻喊後悔：寂寞了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】