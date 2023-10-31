見工｜遇見神奇面試官！即場指點教授應對技巧　一句話絕對說不得

工作內容百百種，環境也是，並非每個都適合自己。



一名女網民分享，她日前去一間公司面試時，回答的內容都被上司糾正，要她重新回答，甚至教她如何回應較適合，讓她聽了好有壓力，覺得上司不太好相處，也因此相當猶豫，不知道該不該進入這間公司。問題一出，掀起討論，不少網友直言這種上司超棒，「在他身邊能學到很多東西」。

遇上這位面試官，事主實在是獲益良多！（按圖了解）

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面試被上司糾正，覺得主管不太好相處

該名女網民近日在Dcard發文，表示她近日到一間喜歡的公司單位面試，但是不太喜歡和上司的面談氛圍。當上司問她為何想應徵這份工作時，她便以積極態度回答想學習不同業務，但上司卻說「像妳剛剛的回答如果站在公司的立場，這樣對妳不太好」，指出自己過去有很多面試經驗，如何回答讓公司願意錄用很重要，如果只是回答想學習，在公司角度想，就會覺得員工進來後，把該學的都學完就離開。

事主聽完後，緊張地說不出話，沒想到上司又問了一樣的問題，等於給第二次機會，但當下她已經腦袋空白，依然回答不好，結果上司就微笑，說她第二次的答案很危險，會讓公司覺得她有問題，「其實你們還年輕都是很有潛力的，要如何讓人知道你們的潛力，而且要清楚的知道自己到底想要甚麼」，主管最後也強調，不論最後面談結果如何，「如果妳進來會很歡迎妳」。

事主說，她自認面試準備不周，但第一次遇到直接表明不滿意回答，要她重來一次的，雖然很喜歡這份工作，但未來的主管讓她感覺好像不太好相處，因此相當困惑，「想請問如果是你們，錄取的話會去嗎？」

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面試遇到不喜歡的主管，會進入公司工作嗎？

文章曝光後，引發網民討論，紛紛留言表示：

．「我個人是會，因為這種上司已經很少了，大部分都是不給你建議沒在帶的 」

．「我記得面試千萬不要講是來學習的欸，很多面試官都有分享過」

．「如果遇到這麽誠實，希望你能有收穫並成長的面試官，反而讓你不喜歡，拜託不要進去浪費名額，留給懂得珍惜的人」

．「可能忠言逆耳，但這位上司說的沒錯喔，而且也不是很酸言酸語的洗你臉」

．「至少是喜歡的職缺，如果真的跟上司磨合不來，到時候再換也不遲」



不過也有人認為，找到適合自己的工作環境很重要：

．「如果你的感受是不佳的，有沒有可能主管言談之間帶着的是階級之分，類似擺架子的感覺呢？（以自己比較豐富的職場經驗自豪自傲）光看文字的話，我其實第一眼感受也是不好的」

．「我覺得沒有誰對誰錯，找到管理風格合得來的主管也滿重要的」

．「喜歡這份工作是一回事，進去工作跟主管相處又是另一回事，是我的話我不會去」

．「如果你面試的時候就不舒服，那就不要去！因為老闆也不會改變他的性格」



而後事主更新內文，她接到未錄取通知，也回感謝信了，謝謝大家給的建議和經驗。雖然未錄取難免失落，但這次面試確實是她準備不周、經驗不足，之後會好好改進不足的地方，並重新調整心態。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試時主管狂搖頭，「聽1要求」她壓力爆棚！過來人反讚：這上司超棒】