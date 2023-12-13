裁員潮｜不只科技業大炒人！白領職位也接續遭殃　原因不只AI興起

近兩年，全球科技業掀起大規模裁員潮。裁員追蹤網站 Layoffs.fyi 統計，今年只過了 5 個月，就有 698 家科技公司裁員，共計超過 19.7 萬人被解僱，超過去年的 16.4 萬人。



美國勞動就業研究機構 Employ America 分析去年 3 月到今年 3 月期間，美國失業的白領階層，一口氣增加了 15 萬人，其中包含專業服務、管理、電腦、工程與科學家。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）在〈正在消失的白領工作〉（The Disappering White-Collar Job）一文解釋了此現象的可能成因，包含企業過度招聘，加上利率上升，引發了長達數個月的白領階層裁員潮。更重要的警訊是，許多公司正重新考慮白領階層的「價值」，甚至可能出現永久性的改變，例如白領工作者被人工智能所取代。

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疫情後變化：白領過剩、藍領缺工

美國有線電視新聞網（CNN）在〈白領員工正感受到聯準會升息的衝擊〉（White-collar workers are feeling the brunt of the Fed's rate hikes）指出，聯準會（Fed）連續 14 個月升息、抑制物價，加上勞動力成本上升，使企業考慮裁員，首當其衝的就是白領階層。

數據顯示，美國去年 9 月增加了 26 萬 3000 個工作機會，高於分析師預估的 25 萬個，其中增長最快的是酒店業、製造業、建築業等藍領工作。對比來看，金融、商業部門的就業人數大幅下降；法律、廣告業務也下滑。麻省理工學院經濟學教授大衛．奧托（David Autor）研究發現，在新冠肺炎疫情之後，低收入者的工資反而增長更快。

到了今年 3 月，IT 部門裁員數比去年增加 88%、金融與保險業裁員比去年同期增加 55%、製造業僅上升 25%。《華爾街日報》指出，企業現階段的重點是留住藍領階層員工，像是服務生、倉庫工人、司機等。舉例來說，全食超市（Whole Foods）與迪士尼（Disney）近幾周宣佈裁員，但他們保留了雜貨店店員、主題遊樂園的服務生等工作。

為甚麼白領階層比藍領階層更受影響？其中一個原因是，科技、金融、房地產等白領員工，疫後有招募過度擴張的狀況。求職網站 Indeed 的經濟學者尼克．邦克（Nick Bunker）說，企業開始意識到，他們僱用了過多的員工，並打算削減成本。藍領階層則是在疫情期間就已大幅裁員，疫後這些工作需求上升，反而出現缺工現象。

白領面對的另一衝擊：AI 技術興起，應用範圍擴大

另一個影響白領裁員潮的因素，來自於新技術的興起，尤其 AI 應用範圍的大幅提升。

曾任麥當勞、富豪汽車（VOLVO）數位長（CDO，chief digital officer）的阿蒂夫．拉菲克（Atif Rafiq）接受《華爾街日報》採訪時說，企業雖然對知識型工作者的需求處在高峰期，但他們希望用更少的人力，來處理相同的工作任務。

Facebook母公司 Meta 執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）今年宣佈裁員 1 萬人，他告訴員工，新技術能使營運更有效率，因此很多原有的工作會慢慢消失。

IBM 行政總裁阿文德．克里希納（Arvind Krishna）也說，他們將延緩招募，分析哪些工作可以由 AI 來執行。美國叫車服務平台 Lyft 新任行政總裁大衛．里舍（David Risher）說，他們的組織管理從「8 層」減少到「5 層」，在組織推動扁平化過程中，會裁掉 1000 個白領工作者，以利於創新。

相較之下，藍領階層的技術熟練，像是倉儲工人有能力使用電腦，在自動化產線上操作機器，被取代的機率反而較低。

總結來說，專家建議，面對裁員潮與 AI 技術的衝擊，不論是白領、藍領工作者，都應持續深耕新技術，避免被淘汰。

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