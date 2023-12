裁員潮｜不只科技業大炒人！白領職位也接續遭殃　原因不只AI興起

近兩年,全球科技業掀起大規模裁員潮。裁員追蹤網站 Layoffs.fyi 統計,今年只過了 5 個月,就有 698 家科技公司裁員,共計超過 19.7 萬人被解僱,超過去年的 16.4 萬人。



美國勞動就業研究機構 Employ America 分析去年 3 月到今年 3 月期間,美國失業的白領階層,一口氣增加了 15 萬人,其中包含專業服務、管理、電腦、工程與科學家。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)在〈正在消失的白領工作〉(The Disappering White-Collar Job)一文解釋了此現象的可能成因,包含企業過度招聘,加上利率上升,引發了長達數個月的白領階層裁員潮。更重要的警訊是,許多公司正重新考慮白領階層的「價值」,甚至可能出現永久性的改變,例如白領工作者被人工智能所取代。

疫情後變化:白領過剩、藍領缺工

美國有線電視新聞網(CNN)在〈白領員工正感受到聯準會升息的衝擊〉(White-collar workers are feeling the brunt of the Fed's rate hikes)指出,聯準會(Fed)連續 14 個月升息、抑制物價,加上勞動力成本上升,使企業考慮裁員,首當其衝的就是白領階層。

數據顯示,美國去年 9 月增加了 26 萬 3000 個工作機會,高於分析師預估的 25 萬個,其中增長最快的是酒店業、製造業、建築業等藍領工作。對比來看,金融、商業部門的就業人數大幅下降;法律、廣告業務也下滑。麻省理工學院經濟學教授大衛.奧托(David Autor)研究發現,在新冠肺炎疫情之後,低收入者的工資反而增長更快。

到了今年 3 月,IT 部門裁員數比去年增加 88%、金融與保險業裁員比去年同期增加 55%、製造業僅上升 25%。《華爾街日報》指出,企業現階段的重點是留住藍領階層員工,像是服務生、倉庫工人、司機等。舉例來說,全食超市(Whole Foods)與迪士尼(Disney)近幾周宣佈裁員,但他們保留了雜貨店店員、主題遊樂園的服務生等工作。

為甚麼白領階層比藍領階層更受影響?其中一個原因是,科技、金融、房地產等白領員工,疫後有招募過度擴張的狀況。求職網站 Indeed 的經濟學者尼克.邦克(Nick Bunker)說,企業開始意識到,他們僱用了過多的員工,並打算削減成本。藍領階層則是在疫情期間就已大幅裁員,疫後這些工作需求上升,反而出現缺工現象。

白領面對的另一衝擊:AI 技術興起,應用範圍擴大

另一個影響白領裁員潮的因素,來自於新技術的興起,尤其 AI 應用範圍的大幅提升。

曾任麥當勞、富豪汽車(VOLVO)數位長(CDO,chief digital officer)的阿蒂夫.拉菲克(Atif Rafiq)接受《華爾街日報》採訪時說,企業雖然對知識型工作者的需求處在高峰期,但他們希望用更少的人力,來處理相同的工作任務。

Facebook母公司 Meta 執行長朱克伯格(Mark Zuckerberg)今年宣佈裁員 1 萬人,他告訴員工,新技術能使營運更有效率,因此很多原有的工作會慢慢消失。

IBM 行政總裁阿文德.克里希納(Arvind Krishna)也說,他們將延緩招募,分析哪些工作可以由 AI 來執行。美國叫車服務平台 Lyft 新任行政總裁大衛.里舍(David Risher)說,他們的組織管理從「8 層」減少到「5 層」,在組織推動扁平化過程中,會裁掉 1000 個白領工作者,以利於創新。

相較之下,藍領階層的技術熟練,像是倉儲工人有能力使用電腦,在自動化產線上操作機器,被取代的機率反而較低。

總結來說,專家建議,面對裁員潮與 AI 技術的衝擊,不論是白領、藍領工作者,都應持續深耕新技術,避免被淘汰。

