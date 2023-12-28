憂心AI大爆發？現在才是賺錢機會！調查：越來越多人不只打一份工

生成式 AI 工具出現後，已經成為許多工作者日常的得力助手，無論是翻譯文件、提供簡報大綱等，都可以靠這些工具降低負擔、加快工作效率。摩根士丹利（Morgan Stanley）的研究員對此提出了一項想法：如果生成式 AI 可以更快完成工作，何不藉此從事另一份正職呢？



《商業內幕》（Business Insider）引述了摩根士丹利的研究報告，每年擁有多份工作的人口正以 5% 速度增長，而對這個趨勢有興趣的人更以 18% 增加。研究員提到，在平價且進入門檻更低的生成式 AI 出現後，這個現象更加明顯。

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生成式 AI 得以大幅縮短工作時間，又能獲取更高報酬

《財星》（Fortune）就寫道，在招募平台 Monster 的調查中，有 37% 受調者回答他們從事超過一份全職工作。然而身兼數職從來都不是新鮮事，之所以在這個時間點顯著增長，不只靠着 AI 工具興起，還受益於過去幾年疫情，使得遠端成為常態，讓這件事情變得更容易。

除此之外，透過 AI 擁有多份工作也能帶來更多效益。一是使用同樣時間做到更多事情，當然可以獲得更高的報酬；再者是《商業內幕》指出，工作者在工作中是否有使用生成式 AI ，也會影響薪水多寡。 如果善加利用生成式 AI 在複數工作上的人，平均每小時可賺取 8.5 美元（約新台幣 274.5 元），而沒有使用這項技術的人，則為平均每小時 7 美元（約新台幣 226 元），相差了 21%。

《VICE》採訪了一位同時從事 3 份財務報告相關工作的受訪者，就相當擅於利用 ChatGPT 建立 Excel 巨集，他只要提供一些參數，ChatGPT 就能接手生成代碼，再經過簡單調整即可，這幫助他能在幾個小時內，就完成過去需要 1～2 周才能處理完畢的工作量。

有些多工者會請 ChatGPT 代為回答通訊軟體的訊息，甚至還要求它使用全小寫英文字母，更像是「人」打出來的，或是協助他們記錄線上會議的資訊，這樣開會當下就能處理其他任務，未來有需要再回來翻閱紀錄即可。 摩根士丹利預測，來自複數工作的收入到 2030 年會達到 4000 億美元，而其中由應用生成式 AI 工具所產生的比例將超過 1/5。

僱主大多不在意完成方式，甚至允許兼任複數工作

但反過來說，面對利用 AI 工具同時承接多項工作的人，企業主有需要禁止或防範嗎？《商業內幕》揭露了答案：其實多數管理階層，根本就不在意你是否用 AI 工具來完成交辦的事項。

一間專注於企業教育訓練的平台 edX 針對美國 800 位高階經理人進行調查， 82% 的人表示，如果員工可以使用 ChatGPT 等 AI 工具，幫助他們更快地完成任務，他們願意讓員工使用這些新興技術從事多項工作。換句話說，只要員工可以完成任務，那麼無論用甚麼技術、是否兼差根本不重要。 《財星》也補充，假設組織當前大部分都採取遠端方式，那團隊領導者主要會更關心任務是否能在特定時間內完成，而不是密切監控員工怎麼做、用什麼做。

現在已有許多企業正面看待以 AI 強化工作效率，edX 報告中點出有 73% 的高階經理人認同，下一批接掌的 CEO，都應該是知道如何善用 AI 的人。但於此同時，部分利用 AI 為自己創造更多收入的人，開始擔心這是否只是「短期獲利」，畢竟當企業了解到單憑AI就能完成這麼多工作時，工作者會更容易被取代。儘管當前還沒有唯一答案，但能夠確定的是與人工智慧共處、懂得如何駕馭它，都將成為未來重要的能力。

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