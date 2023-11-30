做設計、市場策劃也要增值！5大新職位登場　3項技能將成履歷基本

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳、超微（AMD）行政總裁蘇姿丰早前相繼來台，掀起 AI 熱潮！據 104 人力銀行徵才資料庫顯示，目前台灣市場上開出逾 2.6 萬個 AI 相關工作機會。其中近六成集中於電子資訊、軟體、半導體業，近兩成來自一般製造業，而批發、零售、傳直銷業、法律、會計、顧問、研發及設計業也都有相關的職缺釋出，已見各產業同時需求 AI 人才。



AI 應用人才搶手！跨五大產業，企業徵才逾 2.6 萬人

蘇姿丰早前接受媒體聯訪時指出， AI 目前仍在拓荒的階段，但她十分看好接下來 5 – 10 年的發展， 超微會將 AI 當作首要的投資項目，其中硬體設備從 CPU（中央處理器）、GPU（繪圖處理器）、FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）和 ASIC（客製化 IC）都需要 AI 解決方案，未來 5 年內產值將成長至 1500 億美元。

104 人力銀行數據長李魁林觀察，企業對 AI 人才的需求，分為「用 AI」的工程研發相關、「作 AI」的應用解決相關，工作者只要嫻熟熱門的 AI 應用工具，都有機會切入 AI 領域。 進修 AI 相關技能，跳槽轉職、或原職含金量都能夠幫自己爭取至少一成以上的加薪幅度。 「懂 AI」則是熟玩 AI 應用產品、了解背後的運作原理和機制，更能夠接近產業的當紅核心，同時 AI 應用與整合力也將成為目前工作者的必備技能。

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AI 人才最常運用哪些工具？

工作者常用到生成式 AI 工具，以最近熱門的 ChatGPT、Midjourney 以及 Stable Diffusion 為例，近三個月內企業徵才註明相關技能的職缺也明顯增加，要求 ChatGPT 技能的職缺有 177 個，要求 Midjourney 技能的職缺有 37 個，要求 Stable Diffusion 技能的職缺有 255 個。

職缺 AI 化的發展機會是？

在 AI 風潮新增的相關工作機會中，除了直接對應到研發工程師，也有不少是在生成式 AI 的發展下，傳統大宗職缺 AI 化：

AI 行銷企劃 (AI Marketing Specialist)

傳統職務：行銷企劃、網站行銷企劃。

AI 化之後：參與 AI 團隊合作，進行各種實體與線上活動的規劃與執行，對外推廣品牌。利用 AI 技術，優化並推動 B2B 國際媒體行銷、社群媒體經營、以達到最佳轉換效果。使用 AI 智庫，嵌入公司網站及產品資訊推動國際行銷，提供最佳的客戶體驗。結合 AI 與數位行銷工具（SEO、SEM、Google 廣告等）進行市場趨勢分析。運用 AI 工具協助企業執行市場行銷的規劃和效益分析，提出改進策略。

AI 美術溝通師

傳統職務：多媒體動畫設計師、電腦繪圖人員。

AI 化之後：要在 AI 技術和美術設計方面都具備專業能力，負責確保 AI 應用的美術設計和用戶體驗，並與團隊成員和外部合作夥伴良好溝通和協調，以確保產品的品質和上線進度。能與 AI、產品經理、設計師、客戶等不同專業背景的團隊成員進行良好的溝通和協調，以確保美術設計與技術開發之間的協調一致性。具備創新思維，對於新技術和新應用具有敏銳的嗅覺，能夠不斷地創新和優化 AI 系統和應用，提升 AI 美術設計的效果和體驗。

教育 AI 產品企劃

傳統職務：產品企劃、產品管理師。

AI 化之後：嘗試多元 AI 技術，探索運用於教育與事業發展的可能。

AI 驅動顧問

傳統職務：軟件工程師、Internet 程式設計師、網頁設計師。

AI 化之後：主動尋找開發並管理潛在客戶，建立長期關係。透過講解公司的 AI 智能解決方案，向潛在客戶展示價值和應用領域。與產品經理密切合作，理解客戶需求，協助提供個性化的解決方案並與客戶共同制定最佳的技術實施計劃。與內部團隊合作，確保順利交付和部署 AI 智能解決方案。

AI_Growth Hacker 成長駭客

傳統職務：行銷企劃、網站行銷企劃、市場調查／市場分析。

AI 化之後：企業應用 AI 開發的空間技術，協助全球家居產業數位轉型，需要成長駭客負責收集、分析家居市場相關數據，掌握市場情況。研究競爭對手，制定相應銷售策略。分析產品與會員，提出產品改進和推廣方案。編輯市場調查報告，向決策者提供專業建議。

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