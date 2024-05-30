返外資公司一定人工高工時短？女生嘆是假象：首周已加班到12點

外資公司給人薪資高、福利好、工時短的印象，但日前有位女上班族表示，她進外資公司之前，想說「上班時間彈性」是個優點，沒想到才進去一週，每天就從早上9點半加班到晚上11點至12點，讓她崩潰表示「這是不是外商的常態？」



一名女網友在Dcard發文表示，她進外資公司前，想說上班彈性時間，沒想到進去後是無法消化的工作量，才進去一周就要從上午9點半天天加班到晚上11時至12時，每天都處於緊繃狀態，讓事主疑惑「這是外商工作常態？我是可以接受偶爾加班，以及忙碌工作的人，但長期這樣身體真的會吃不消，更何況才剛來一週，沒甚麼事情就天天加班」。

事主在留言處補充，雖然公司做的事情不多，但仍需要過所有亞洲區的交接內容，然後兩周之內有一個大活動需要執行，以及開許多會議，所以有一些工作只能透過下班時間處理，老闆都是今天說明早給，所以目前沒有超級多工作要做，但已經開始天天加班。

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文章曝光後，過來人回應：

・「離職吧，我之前也待過一間外商，跟妳一樣天天加班到10點，原本以為只是初期，待了3個月天天加班到10點，看樣子覺得是公司常態，後來決定離職」

・「之前我待過日商，第一週準時下班，交接給我的姐姐跟旁邊的同事說下禮拜再開始就好，不要把別人嚇跑，後來我才知道我的位置一年內走了三個。主管會提醒勞基法不能超時12小時，他會被人資標重點，建議我要不要先打卡去員工餐廳吃飽再回來做，還是筆電帶回家慢慢處理，身體要顧早點下班哦，然後六日不定時開電腦隨時接電話，不能報加班，竟然面試時都沒主動跟我說」



也有待過外商好公司的人分享：

・「第一次進外商想說也太悠閒，彈性上下班，所以大家都沒事早早走，入職4年沒看過身邊有人加班」

・「我這邊工時每天4小時，月薪10萬多」

・「之前外商每天14:00前就下班還賺4萬」



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