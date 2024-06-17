見工｜真話該不該說？被問「為何離開上份工作」網民推薦2個答法

跳槽面試時，面試官最常問的問題之一就是「為甚麼離開上份工作」。如果不懂得包裝，化劣勢為優勢就很容易錯過工作機會。



面試被問「為何離開上份工作」？

一名網民早前在社群論壇PTT發文表示，「面試時總免不了這題『你上份工作為何離職』」，如果答案不是面試官想聽的，錄取機會就變渺茫，因此他想知道有沒有甚麼比較好的回答方式。

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貼文一出，吸引不少網友回應要修飾、態度要圓融：

・「不要罵前公司就好」

・「我覺得不管是HR還是部門上司，對離職原因大多都心裏有數，反正只要會包裝，不要白目大概都能過關」

・「好聚好散類型的員工，通常比較討喜」

・「離職理由不外乎就錢跟人，就誠實但經過修飾再說吧」

・「客觀描述前公司特性通常就會被接受 但要先找出差異點」



然而也有網民覺得說實話，也能當作面試新工作的篩選機制：

・「我是講自己最不能忍受的部分，例如加班太凶，避免應徵上了也是踩雷」

・「講你最不能接受的點，如果這間也有一樣問題，不去也罷」



更有網民給出兩個回答的模板：

・「訣竅就是：用目前應徵公司的優點來回答，取代前一個公司的缺點。誰也不想變成下一個前公司被講，對吧！例如說：我覺得現在這個工作時間比較適合我」

・「前公司上司對我很好和同事也相處愉快，但希望追求更好的職涯發展」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「為何離開上份工作」？內行人曝2個神級回答模板！讓面試官大加分】