員工返工唔開心常「報復性請假」！網民嘆不正視一事問題只會持續

勞工法例保障勞工休假權益，但請假頻率太高也會導致部門人手不足。一名主任發文表示，自己管理的15名下屬經常請假，導致人力吃緊，讓乖乖上班的同事很累，詢問有沒有辦法改善這種風氣。然而網民看到員工請假的其中一個因素紛紛搖頭，表示解決這個問題公司會正常一點。



一名主管發文表示手下員工經常「報復性請假」，導致部門人手不足。（Canva）

一名台灣網民早前在Dcard發文表示自己是公司主任，管理約15名下屬，有時下屬會因為小孩不得不請假，但有些人卻因為辦公室「宮鬥」常常報復性請假，病假、事假、生理假都會請，導致事主的部門時常人力吃緊，「乖乖上班那幾位同事每天都累個半死」。

事主說明，公司依據台灣勞基法規定，請病假僅支付半薪和扣全勤，但請假的同事好像不在乎錢，公司也不可能因為員工請假就資遣，讓他焦急詢問真的只剩下道德勸說嗎？有沒有甚麼辦法可以改善這種風氣？

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網民見到報復性請假的原因是「宮鬥」都忍不住搖頭：

．「裏面看起來問題最大的是宮鬥，通常解決這個公司會正常一點」

．「光宮鬥這件事就會讓人不想上班，主管就應該中立！」

．「不要讓她們宮鬥，把會宮鬥的那幾個開除，不然早晚其他正常人不宮鬥的人會被愛宮鬥的人逼走」

．「宮鬥很累欸，坐在辦公室都是煎熬，而且又是按照勞基法請，說不定人家要定期回診你也不知道」

．「不解決宮鬥，然後來檢討下屬請假？要你這個主管幹嘛」



不少人也提出疑問：

．「為甚麼不可以請假？又沒超過額度！」

．「合法請假又沒有不行，人力吃緊應該是要徵人才對吧，而不是限制請假」

．「照規則請假就別囉嗦，要嘛你請公司再徵人，要嘛你請政府改休假規則」



也有網民提供辦法：

．「派個難一點的工作給他，讓他搞砸，再找理由辭退他們，該給的資遣費就給一給

．「上比較多班的人，找個理由多發獎金；常請假造成別人困擾的，少拿點獎金」

．「綁考績，比如用事假天數比例去算獎金」



不過事主無奈回覆：

．「她們不在乎…發的時候就唸一下怎麼這麼少、早知道多請一點，這樣…」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】