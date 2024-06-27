準時不夠！事主不忿要「提早20分鐘」返工 上司收投訴推卸責任
撰文：TVBS新聞網
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一名網民日前發文抱怨，公開入職後公司不合理的規定，也就是必須提早20分鐘到班，否則將會被前輩碎碎唸，氣得他打包走人。最離譜的是，網民離職前忍不住向上層反應，結果上司的答覆讓他大跌眼鏡，「有夠噁心…」
因面試時並未提出「提早20分鐘到公司」要求，不想遵守的民氣炸提離職，他接着說，月薪32000元（台幣，下同）、上班時間早九晚五，只要超過上午7時40分抵達，就會被前輩責罵，甚至以「大家都是這樣」情緒勒索他。網民進一步指出，上司聽完投訴後回應：
沒有這種規定，那是資深同事為了公司更好自願的，你不遵守沒關係！
上司把問題推給資深同事，網民震驚不已，離職後直接憤怒檢舉；Dcard貼文一出釣出過來人熱議，留言分享相似的經歷：
・「公司彈性上下班，曾有前輩好心來告訴我，上司規定6點前不能走」
・「我還遇過說一個禮拜休兩天太多的」
・「我們公司也是要提早10分鐘開工具箱會議」
・「之前待有一間公司希望員工晚點下班」
・「我都8點到公司打卡，再走到公園滑手機，等到8點50左右才進辦公室」
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