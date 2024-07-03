見工｜媽媽跟兒子一同面試「全程代答」！事主「一原因」竟取錄他

撰文：TVBS新聞網
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有些人天生特別依賴母親，因此經常被反諷為「媽寶」。一名主管透露，日前在面試一位新人時，對方竟帶着母親一同前來，且面試過程中所有問題皆由母親代答，儘管如此，該名主管最終還是選擇錄用他，讓許多網友震驚不已。

一名主管透露，日前在面試一位新人時，對方竟帶着母親一同前來，且面試過程中所有問題皆由母親代答。（Canva）

一名主管在Dcard上以「第一次看見面試帶媽媽來的」為題發文，分享到「一個20歲的成年人來我這面試，帶着他母親，全程都是他母親在跟我面試，那孩子就傻傻的坐在旁邊沒辦法回答，有夠可憐」。

不過看見此景，事主也不禁回憶起兒時，「我想起遠在家鄉的母親，她也是一個控制慾很強的女性，要不是我從小叛逆，成年後跑出國偷偷結婚定居國外，至今我都沒有選擇權話語權」，因此事主最終還是選擇錄用該名面試者。

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貼文曝光後，有網友認為：

．「你人真好，不然他應該找不到工作..」
．「我反而覺得應該要當場洗他媽臉，實在有夠可怕」
．「有的人是沒辦法拒絕媽媽，拒絕媽媽只有不斷的情緒勒索」
．「我猜不久後，你就會後悔你的善心了」

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還有網友則笑稱：

．「這樣他媽媽算是人力仲介嗎」
．「記得先說好薪水只發一人份」
．「一份工資兩人幹」
．「都媽媽在面試為何不錄取媽媽」
．「薪水會匯到媽媽戶口嗎」
．「買一送一，賺到」

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