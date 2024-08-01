見面｜面試多問「2句」被主管斥「不用來了」！網民教應這樣問

如能適當地在面試中問問題，有助為面試者加分突圍而出，但有位網民求職時卻踩下陷阱，被破口大罵。



如能適當地在面試中問問題，有助為面試者加分突圍而出，但有位網民求職時卻踩下陷阱，被破口大罵。（Canva）

求職面試中的談話，是作為審視這份工作適不適合自己，很重要的一環。近日有網民分享，在面試結尾時，只是問了2個問題，就被對方主管吼說是公司的事，並叫他不用來了，讓他很錯愕。對此，過來人們全力挺，認為是公司的問題，主管是被講到痛點才會爆氣。

一名網民在「Dcard」發文透露，面試時原先都還好好的，但最後問了主管此部門的流動率高低，以及裏面員工年資多為多久，怎料主管直接大爆氣音量變最大，說「只是求職者這是公司的事你不需要知道這麼多」，並告知這份工作不適合事主，叫他不用來了。

這讓他非常不解，「正因為是求職者，也有心想待才會想問這種問題不是嗎？」他想知道這問題很不禮貌嗎，連家人都是說問題很不禮貌，非常不能理解自己的想法。

文章一出，網友們一面倒則力挺：

．「能在進公司前發現對方易怒，是件好事，可以提早篩選掉爛主管爛公司」

．「單純是這位主管情緒管理不好，還好你沒進那間公司」

．「可能流動率不低戳到吧，反正面試也是看個相處的感覺，動不動就爆氣不去也好」

．「這個主管好弱哦，一個問題就能氣到爆炸，難怪流動率高，肯定聽不進去其他意見」

．「你說中地雷，他暴雷了，恭喜你遠離爛透的公司」



不過也有老鳥建議，

．「可以拐個彎詢問開缺原因、在職教育訓練資源、對於此職務人選上的期待、薪資待遇等，這些影響人員流動率的問題」

．「很多問題是多餘的，你應該是不缺工作，若待業半年存款要見底了，可能就不會有太多提問，只想快點上班」



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