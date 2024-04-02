搵工｜學歷膨脹！事主應徵初階行政職位　對手竟是碩士生博士生

以往學歷掛帥的社會中，擁有大學甚至碩博士學位的人在求職上比較吃香，但隨着時代演變，高學歷的人滿街跑，再加上低薪工作普遍，也因此形成僧多粥少的狀況。有一名正在找工作的女網民抱怨，連一份月薪3萬元（編按：台幣，下同）的行政工作，都有碩博士的人來爭搶，讓她相當無奈。



事主在Dcard以「現在連碩博都來搶免洗的工作了嗎」為題發文，她目前正在找工作，日前看到一份公司位在桃園中壢的「行政文書人員」職缺，月薪3萬到3萬2，並不算太高，而工作內容主要是負責處理相關文書資料等行政作業。

如此就業門檻低的工作，公司開出的職缺僅1名，讓事主想應徵嘗試，沒想到卻發現連高學歷的人也來爭搶，讓她忍不住抱怨「工作已經夠難找了，一份三萬的文書工作碩博士居然要跟我競爭？」

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貼文引起眾人熱議，：

・「嗯…現在的就業環境，碩博士生其實也是滿街跑了」

・「我有看過徵律師結果開3.5萬起的公司，怎麼不去死一死」

・「也未必碩博就會上啊，我若是小公司還不敢請勒。妳若覺得工作難找，除了坐辦公室外還投了甚麼工作？」

・「碩士有錢就可以念啊，有甚麼稀奇的」

・「我是主管不會選擇碩博士來做一般行政文書，畢竟大材小用，來了可能會有自負的心態，對於專業領域很會，但是有可能日常行政、助理的工作卻做不來。而且離職可能性極高，不選」



還有過來人分享經驗表示：

・「我也是做容易被取代的行政，也有幾個高學歷的，但我就上了，原因是經驗」

・「我是純文組，大學的時候也沒累積甚麼專長，只有安親班打工的經驗，想說做個行政能糊口就好，都投最低薪的行政。投了10家有吧，全都沒消沒息」

・「看科系吧，但我也是認識台大的女生說她喜歡做像作業員那種工作，畢業後她也是去做包裝出貨類的職位（在小工作室），起薪28k」

・「我們公司之前有位求職者有三個碩士學歷（兩個外國碩、一個台灣頂大碩），沒有工作經驗，30歲男生來應徵實習生，主管直接把履歷刪掉，因為覺得這個人待不久」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】