升職｜能力一樣待遇不同？4招「湊掂老細」事業機會自然比同事多

當你在社會打滾幾年，你會發現有些人學歷和工作能力都和你差不多，卻深受老細喜愛。原因就是他們都有注意和老細互動的細節。

今天半宅職薯就和大家分享四個能令你深受老細喜愛的「湊老細」技巧。



凡事以方便老細為基礎，你的事業前途也自然會暢通很多。（Canva）

聽電話先稱呼對方

雖說現代商業社會架構趨向扁平，但老細還是老細，都喜歡別人尊重的。即使老細不是特別愛面子，當他打電話給你時，也希望迅速確認沒有找錯人。

所以在聽老細電話的時候，第一句便要醒神地說：「早晨老細，我是 Peter，請問有甚麼幫到你？」第一句便劈頭說要幫老細，老細自然感覺良好。

電郵標題一看就要明白整件事

大家都要知道，老細是十分忙碌，處理事項類型非常之多的。如果你寫給他的電郵標題語意不清，令老細難以分類或搜尋，他自然感到很討厭。

所以寫給老細的電郵，標題必須用簡潔的字眼總結目的和內容。例如：「和某某公司合作已達成」、「員工福利會議的三項結論」。

千萬別用一些曖昧不清的標題，例如：「和你洽談一些事項」。老細驟眼看來，還以為是詐騙電郵呢！

相關文章：「明天開會你主持！」老細半夜1點才通知 事主急求網民獻計應對

+ 5

發問問題必附帶解決方案

工作上難免要請示老細，如果你空洞的問：「老細，情況是這樣這樣，我應該怎樣做？」

這無異於把整個思考的功夫拋給老細，迫他由頭到尾清楚地想一次，老細自然不喜歡。

所以向老細請示時，第一句是提出問題，第二句便是提供解決方案選項。例如：「老細，下個月的宣傳策略有甚麼想法呢？我建議三個選項，它們分別是......」

報告事情先講結論後講細節

老細的時間是很寶貴的，即使他表面上不在工作，他的腦海也有如世界大戰一般。你不必要地佔據他的時間，便等於阻礙他思考，阻礙他發達。而且老細一般轉數較高，他們都沒有耐性聽你大話西遊。

所以向老細報告時，第一句便講結論，之後才解釋細節和舉例子。老細有了整體的思考框架，自然容易理解你的細節和數據，更加懂得向你問一針見血的問題。

結語

我們必須反本歸元的了解，老細聘請你回來是為他解決問題，而不是給他製造問題。除非你擁有超乎常人而又獨特的能力，令老細沒有你不可，否則便不要太過有個性。凡事以方便老細為基礎，你的事業前途也自然會暢通很多。

【延伸閱讀，更多打工仔建議】

妒忌有用嗎？後輩沒靠山卻搶先升職 全因這能力比前輩們更出眾

+ 4

為公司捱生捱死 升職的竟是同事？不懂3大職場道理你怎怨也沒用