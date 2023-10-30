妒忌有用嗎？後輩沒靠山卻搶先升職 全因這能力比前輩們更出眾
撰文：聯合新聞網
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職場升遷不只看能力，也得看平時做人怎麼樣。
近日一名網民指出，被職場前輩酸說靠嘴巴吃飯，實在很不舒服，因此詢問大家，對於比自己晚幾年進公司，卻搶先升遷的後輩會不會感到眼紅？引起熱烈討論。
上司決定哪位員工獲升遷，總因看到他有哪些優點吧！（按圖了解）
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事主發文舉出情境，若後輩年紀輕、沒靠山、學歷高，但沒甚麼能力，嘴上功夫倒是不錯，很會到處串門子social（社交），短短沒多久職位、薪水就比自己高，這時候會不會眼紅呢？
對此，有網民安慰：
．「不會眼紅啊，人家有本事」
．「給他說啊又沒差，領錢時你比他開心」
．「自卑的人就會眼紅」。
也有網民酸：
．「很少看到有人自認沒能力還沾沾自喜」
．「自己都承認沒能力了，還擔心別人嘴你喔」
．「這篇是炫耀自己升職很快被前輩嫉妒吧？」
另外，許多留言點出社交＋學歷的重要性：
．「社交手腕也是一種能力，在其他工作能力沒落差太大的情形下，有時候手腕好反而可以解決問題」
．「社交能力很重要的，想往上升絕對不能輕視這項強勢優點」
．「學歷高又會social很容易升遷，正常」
．「學歷高+會social表示是聰明人，你認為他沒能力多半是你誤判，人家學習曲線很快的，剛進公司還沒ramp up（增加經驗值）當然看起來甚麼都不懂，但是人家一旦ramp up，可能很快就功力大增」
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