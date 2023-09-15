升職｜別等「準備好」才行動！7大職場關鍵　看你是否當高層材料

麥肯錫早前舉辦 2023 年領導力論壇，邀請逾 300 位來自各行各業的頂尖領導者，共同討論當年度組織高層所面臨的趨勢轉變、管理議題等，在這個本年度的論壇中，搜集了 7 個管理難題以及建議，供每一個團隊中的管理職參考。



1. 永遠不會有「準備好」的人

許多 CEO 坦承當他們登上這個位置，才了解自己在許多方面仍有不足。麥肯錫指出，CEO 最重要的工作包含 6 大項目：設定公司方向、協調跨部門合作、凝聚企業共識、鼓舞領導團隊、促進董事會參與和管理個人工作效率。因此不管 CEO 原本來自甚麼部門、背景或者專精於哪一項職能，都不必因此放棄，若能善用本身的專長與過往的經驗，都將有助領導者在公司治理上迎接未來的挑戰。

相關文章：成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

2. 成立決策小組，尋找關鍵優勢與卓見

CEO 須學會傾聽來自不同背景群體的意見，若能夠成立一個背景相異的「跨部門決策小組」，將能夠有效率做到這件事。許多與會者都提到，從多元管道獲取意見，已經成為自己的工作常態。若想要跳脫決策核心的意見，不妨直接與第一線的職員聊聊，親自了解業務、行銷人員遭遇了甚麼難題。

3. 行政總裁必須更像HR一樣工作

一個 CEO 的成功，取決於能否在適當的時間將優秀的人才放在正確的職位，這些人才的配置決策，甚至可能改變公司的文化和績效，因此如何塑造高績效的文化十分重要。麥肯錫指出，這與首席HR（CHRO）的部分職能十分相近，但有意成為 CEO 的工作者，要做的事是在組織延伸自己的觸角，接觸更多潛在人才，在公司建立選才網絡，為組織發掘下一梯次可以晉升的優秀人才。

《富比士》（Forbes）也提到，CHRO 通常是最熟悉公司內部運作的高管之一，了解企業文化、價值觀，熟悉法律與人力資源相關的議題；CHRO 通常也是優秀的溝通者，對於推動內部轉型、處理複雜的跨部門問題都在行。如果想要快速掌握公司的內部網絡，向 CHRO 討教會是一項快速的方法。

4. 把時間花在只有自己能做好的事

CEO 的管理模式已經從傳統的「命令與控制」模式，轉化成「領導力」模式，扮演組織中催化執行的角色，鼓勵並培養組織內更多優秀人才發揮自己的能力。CEO 需要善用時間管理，不必每個環節都需要親力親為，應將自己的工作時間用在處理組織其他人無法替代的決策，例如應付艱難的突發變局。

5. 從私人空間到社群平台的性格轉變

在社群媒體發達的今天，CEO 的一舉一動都受到嚴格檢視，影響到每個利益關係人，包括顧客、供應商與分銷商，甚至股東、董事會、媒體、監管單位與分析師等。但這樣嚴格的放大檢視，同時也為未來的潛在 CEO 帶來機會，工作者可以抓緊機會，妥善運用社群來傳達企業的價值，從而形塑公司的正面形象。

6. 更加重視個人的健康

儘管 CEO 工作繁雜，但一個優秀的行政總裁必須取得生活平衡，將適當的能量帶入自己的工作，讓每天的工作都充滿活力，而非耗盡自己的能量。一位與會的 CEO 用「橡皮球」和「水晶球」來比喻 CEO 常會忽略和不敢忽略的事項，他提到，太多的 CEO 只專注在如何不讓水晶球掉落，卻忽略了自己的健康和時間管理，其實就像個往下掉的「橡皮球」一樣，總有一天它會失去彈性。處理水晶球是 CEO 的要務， 但也必須做好適當的能量管理，才能應付每日的挑戰。

7. 尋求協助，是成功的第一步

一個領導者必須能適時要求協助，而不是害怕說出自己不了解每件事 ，這樣的過程，也能夠幫助「潛在人選」建立組織內部對他的信賴度，畢竟他透過多次的交流與合作，這些「背景」更能凸顯自己未來有能力制定方向並帶領公司前進。

【延伸閱讀，更多成功的建議】

你有當領袖的潛力嗎？面試5千人後 他發現好主管都有這5項特質

+ 15

5種徵兆或證員工不信任公司高層！面對挫敗 Zoom CEO一招挽人心

+ 12

【本文獲「經理人」授權轉載。】